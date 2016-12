Autorităţile locale, bătaia de joc a Guvernului

Primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan, a sperat până în ultimul moment că va reuşi să obţină fondurile necesare pentru derularea proiectelor pe care le are. La fel ca sute de primării din ţară, şi cea a comunei Independenţa s-a numărat printre autorităţile locale ale căror proiecte au fost declarate eligibile dar nefinanţabile, pentru că la calcularea punctajului nu au fost luate în considerare elemente care ar fi putut creşte cuantumul punctelor. “Suntem foarte supăraţi pentru faptul că am cheltuit o grămadă de bani pentru a face aceste proiecte, iar acum ne spun că nu au bani să le finanţeze. România, la nivel guvernamental, are o mare problemă. Nu ştie să facă legi şi să îndrume autorităţile locale în aşa fel încât să nu se cheltuiască banii degeaba. Puteau, foarte simplu, la proiectele pe care le-am făcut, să ne ofere nişte facilităţi pentru a nu plăti zeci de mii de lei firmelor de consultanţă pentru ca apoi să ne ignore la finanţare. Cu banii pe care i-am cheltuit pe întocmirea proiectelor puteam, de exemplu, să reabilităm şi mai bine unităţile de învăţământ sau să achiziţionăm combustibil pentru iarnă. A fost o bătaie de joc şi ne-au descurajat în ceea ce priveşte proiectele. Şi îi vedem toată ziua la televizor pe cei de la Guvern că se plâng că avem o rată de absorbţie foarte mică a fondurilor. Ei sunt vinovaţi de acest lucru”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. Primarul a adăugat că la nivelul autorităţii de management există şi rea voinţă atunci când sunt analizate proiectele, unele dintre ele fiind respinse pentru că aşa vor directorii de acolo.