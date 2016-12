Autoritățile locale încep să ridice mașinile din Constanța. Iată de ce!

Nu de puține ori constănțenii s-au plâns de faptul că nu au unde să-și lase mașinile din cauza rablelor care ocupă parcările și trotuarele. Ne referim în acest caz la automobilele nefolosite de mai bine de doi ani și care, nefiind întreținute, au ajuns grămezi de fier vechi. Pentru a face curățenie pe domeniul public, Poliția Locală Constanța a anunțat că, în următoarea perioadă, va ridica rablele din mai multe zone ale municipiului. Acțiunea se desfășoară ca urmare a dispoziției cu numărul 3837/28.09.2016, emisă de primarul Decebal Făgădău. Potrivit documentului, trebuie să fie ridicate șapte autovehicule, dintre care șase sunt considerate abandonate (nu au fost mutate din loc de mai mult de un an) și unul nu are stăpân. Mașinile abandonate se află pe Aleea Pelicanului din cartierul CET, pe bulevardul Aurel Vlaicu din zona Campus, la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și strada Baba Novac și la intersecția dintre străzile Mihai Viteazu și Călărași. Vehiculul fără stăpân se află pe strada Mircea cel Bătrân, în zona Trezoreriei.

ÎN CE CONDIȚII SE RIDICĂ AUTOVEHICULELE

Nu toate mașinile lăsate pe domeniul public pot fi ridicate de Poliția Locală. De exemplu, autoritățile nu pot lua autoturismele care staționează temporar în loc nepermis. Pentru ca polițiștii locali să intervină, trebuie ca autoturismele respective să fi staționat într-un singur loc mai mult de un an și să prezinte indicii clare că nu mai pot fi folosite (geamuri sparte, anvelope desumflate, caroserie avariată). Poliția Locală poate acționa abia după ce trimite o somație către proprietar în care îl înștiințează să-și mute autoturismul de pe domeniul public. Legea prevede și o serie de excepții. De exemplu, nu pot fi ridicate mașinile staționate mai mult de un an pe un loc de parcare pentru care proprietarul a plătit taxele la zi. În plus, autoritățile nu pot lua un automobil care a fost mutat de pe un domeniu public pe altul, pentru că se consideră că mașina nu a ocupat același loc timp de un an. Conform legii, mașinile ridicate de polițiști pot fi recuperate de proprietari în maximum 5 zile de la momentul ridicării și după achitarea unei amenzi de 2.000 de lei, la care se adăugă 504 lei, însemnând cheltuieli de ridicare, transport și depozitare vehicule abandonate. Dacă autoturismul nu este revendicat, ajunge la fier vechi.

