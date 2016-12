Autorităţile locale s-ar putea implica la FC Farul după încheierea litigiilor

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat, ieri, la finalul şedinţei CJC, că autorităţile locale s-ar putea implica la echipa de fotbal Farul Constanţa, însă doar după încheierea litigiilor dintre fostul şi actualul proprietar al clubului. „Dacă mă întrebaţi ca simplu microbist, este o problemă acolo, care este generată de nişte litigii mai vechi, de nişte socoteli încurcate pe care trebuie să le lămurească cei care le-au făcut, adică fostul proprietar, domnul Bosînceanu, cu cel care a preluat echipa şi clubul, astfel încât orice implicare a Consiliului Local Municipal Constanţa sau a Consiliului Judeţean Constanţa să se facă pe un teren al unei activităţi economice clare, transparente, ca să nu existe discuţii şi ulterior alte şi alte litigii”, a spus Nicuşor Constantinescu. Preşedintele CJC a mai precizat că instituţia pe care o conduce se poate implica, dar nu singură, iar în acest proiect ar putea fi atraşi agenţi economici importanţi din judeţ, printre care Portul Constanţa, Centrala Nucleară de la Cernavodă sau Oil Terminal. „Noi anul trecut am comandant un audit şi am văzut că sunt într-adevăr fel şi fel de datorii, sume mari de bani de la unii la ceilalţi, lucru care pe mine m-a îngrijorat, deoarece nu pot să bag banii publici ai judeţului Constanţa sau Mazăre nu poate să bage banii publici într-o chestiune încurcată şi care este suspectată de fel şi fel de matrapazlâcuri, ca să le zic aşa. Să se termine litigiile de acolo şi preluăm atât cât putem şi nu singuri. Mai sunt aici şi Portul Constanţa şi Centrala Nucleară Cernavodă şi Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagră şi Oil Terminal, potenţiali agenţii economici care, la o chestiune foarte serioasă, s-ar alătura unui astfel de proiect. Dar, repet, până atunci nu pot să mă gândesc, pentru că facem simple speculaţiii. Am făcut un audit şi era o sumă uriaşă. Erau de ordinul a 11 milioane de dolari”, a mai afirmat Nicuşor Constantinescu.

După 27 de etape, FC Farul Constanţa ocupă locul 11 în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu 23 de puncte.