Autorităţile locale trebuie să dea spitalelor 3%

Pentru o bună desfăşurare a activităţii unităţilor sanitare, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) propun autorităţilor locale să repartizeze, încă de la început de an, un procent din bugetul local. „Solicit autorităţilor locale ca, acum, la început de an, când sunt aprobate şi repartizate bugetele locale, să aloce cel puţin 3% din fonduri pentru unităţile sanitare preluate. Autorităţile locale trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să conştientizeze că au obligaţia de a se implica în gestionarea sistemului sanitar la nivel de comunitate. Au trecut şase luni de la descentralizare, autorităţile locale au putut să se implice administrativ şi cred că este timpul să se implice şi financiar. Descentralizarea înseamnă nu numai fonduri de la Bucureşti, ci şi fonduri de la nivel local”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Începând din acest an, autorităţile locale vor avea un mare avantaj în gestionarea unităţilor sanitare pe care le-au preluat deoarece Ministerul Sănătăţii (MS) a luat măsuri de descentralizare a resurselor financiare la nivel teritorial, astfel încât mai multe fonduri să rămână în teritoriu. În acest sens, un procent de 60% din contribuţiile persoanelor fizice şi juridice colectate la Fondul Naţional Unic de Sănătate într-un judeţ va reveni acelui judeţ. Mai mult, începând din ianuarie, casele de asigurări de sănătate nu vor mai deconta cheltuielile de personal care depăşesc nivelul de 70% din totalul cheltuielilor spitalelor. În acest fel, bugetele unităţilor sanitare vor putea fi echilibrate şi cheltuite mai eficient. Anul trecut, din cele 435 unităţi sanitare publice, au fost transferate către autorităţile locale 370 de unităţi. Au rămas în reţeaua MS, unităţi sanitare de interes naţional, respectiv institute publice, o serie de spitale clinice judeţene de urgenţă (cele din centrele universitare importante), spitalele cu profil de psihiatrie şi spitale monospecialitate.