Autorităţile române, chemate în instanţă de Jobbik

PROCES Supăraţi nevoie mare pentru faptul că doi dintre reprezentanţii formaţiunii au interdicţia de intra în România, membri ai partidului de extremă dreaptă din Ungaria Jobbik au anunţat că vor ataca în instanţă decizia Curţii de apel Bucureşti. Unul dintre cei vizaţi în această cauză este deputatul Jobbik Istvan Szavay, care a declarat, ieri, jurnaliştilor din Covasna că decizia autorităţilor române este nedreaptă. Istvan trebuia să fie prezent, marţi, la Sfântu Gheorghe, la un forum Jobbik, însă, în urma interdicţiei, acesta a avut un dialog cu jurnaliştii din România prin intermediul unui videocamere, afirmând că “puterea şovină din România l-a silit să recurgă la această soluţie”. Szavaly a menţionat că nu doar reprezentanţii Jobbik vor ataca decizia autorităţilor române, ci, cel mai probabil, şi ceilalţi doi cetăţeni ungari care au primit interdicţie. “Nu am primit nicio înştiinţare oficială, am aflat despre decizia autorităţilor române din presă”, a afirmat extremistul. În opinia acestuia, interdicţia de un an impusă de autorităţile române contravine legislaţiei europene şi internaţionale. Pe de altă parte, Szavaly a mulţumit preşedintelui Traian Băsescu şi Guvernului României pentru că, prin campania îndreptată împotriva Jobbik, au aflat de prezenţa formaţiunii în Transilvania inclusiv cei care nu ştiau de ea. Totodată, acesta a criticat şi diplomaţia ungară, pe motiv că nu a luat nicio poziţie faţă de interdicţie.

MĂSURĂ În 17 martie, Ministerul Afacerilor Interne anunţa că patru cetăţeni ungari au interdicţie de a intra în România timp de un an. Cei patru sunt Zsolt Tyirityán - membru al organizaţiei “Oastea Haiducilor”, Gyorgy-Gyula Zagyva - membru Jobbik şi al Mişcării de Tineret din cele 64 de Comitate, Istvan Szavay - membru Jobbik şi Bela Mikola - membru al organizaţiei “Noua Gardă Ungară”. Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a precizat, referitor la cei patru, că există indicii temeinice că aceştia fac parte din structuri implicate în activităţi de natură naţionalist-extremistă, ce constituie riscuri la adresa ordinii publice şi a securităţii naţionale a României. Dajbog a adăugat că interdicţia a fost dispusă pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente de natură a afecta grav ordinea publică pe teritoriul României.