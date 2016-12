Autorul celui mai sângeros atac care a lovit Turcia în acest an are 12 ani?

Bilanţul „Nunţii însângerate”, cel mai sângeros atac înregistrat în acest an în Turcia, a crescut. Cel puțin 51 de morți și peste 100 de răniți sunt cifrele cumplitului atentat de sâmbătă seara, din Gaziantep. Atacul ar fi fost comis de un adolescent cu o vârstă cuprinsă între 12 și 14 ani, care era afiliat grupării Stat Islamic, a declarat președintele Erdogan, scrie The Associated Press. "Este clar că Daesh a avea o celulă (teroristă) la Gaziantep sau încerca să-și facă loc aici", a declarat Erdogan, folosind acronimul din limba arabă pentru gruparea militantă Stat Islamic. Acesta a mai spus că forțele de securitate turce își vor spori eforturile de combatere a teroriștilor. Anterior, Erdogan afirma că nu există "nicio diferență" între organizația clericului musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara că ar fi orchestrat tentativa de lovitură de stat de la 15 iulie, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și "Daesh (acronimul pentru Stat Islamic în limba arabă), care cel mai probabil poartă responsabilitatea pentru atacul de la Gaziantep".

O serie de state, inclusiv România, SUA, Rusia, Suedia, Grecia, Franța, Bahrain, Qatar și Iordania, au condamnat atacul și au transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist. "Ministerul Afacerilor Externe condamnă în termenii cei mai fermi atacul terorist care a avut loc în seara zilei de 20 august 2016, în Gaziantep, Turcia, soldat cu pierderi de vieți omenești şi numeroşi răniţi. Astfel de acte îndreptate împotriva oamenilor nevinovați sunt incalificabile", se arată într-un comunicat de presă al MAE.