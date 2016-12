Autorul jafului de 100.000 de lei, victimă a etnobotanicelor?

Autorul jafului de un miliard de lei vechi, care a avut loc în noaptea de 10 spre 11 septembrie, se afla, se pare, sub influenţa alcoolului şi a etnobotanicelor. Mai mult, se pare că victima şi autorul jafului erau prieteni de foarte mulţi ani. Soţia lui Andrei Gabriel Luca susţine că soţul ei nu îşi aduce aminte nimic din ce s-a întâmplat în acea noapte. „Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el şi ce a fost în mintea lui. El nu are voie să bea şi cu atât mai puţin să consume etnobotanice, iar în acea noapte am înţeles că ar fi tras pe nas. Noi am stat afară, iar la un moment dat eu am intrat în casă şi el a plecat să plimbe câinele. S-a întors şi a pus nişte mărunt pe o comodă şi l-am întrebat unde se duce şi mi-a spus că vrea să se plimbe. A plecat, iar a doua oară când s-a întors, m-a trezit că mi-a pus aurul şi bunurile furate în braţe. În momentul în care l-am întrebat de unde le are, el fiind sub influenţa etnobotanicelor, mi-a spus că a fost în Hawai şi le-a luat de acolo. Chiar nu am putut să discut cu el la acea dată pentru că nu era coerent şi vorbea numai prostii”, a declarat Georgiana Luca. Tânăra a mai precizat că a doua zi au plecat la ţară, la Oltina, moment în care au fost sunaţi de către partea păgubită. „Ne-au sunat să ne spună că le-au spart casa şi dacă putem să mergem până la ei acasă să vedem ce se întâmplă, iar atunci am făcut legătura că bunurile furate erau de la ei. Pentru că soţul meu este un hoţ „expert”, el şi-a lăsat papucii la intrare şi aşa şi-au dat seama că el este autorul. Luni au venit după noi la Oltina, le-am dat aurul care îl aveam la noi şi l-au luat pe soţul meu cu ei”, a mai precizat Georgiana Luca.

SEMNE DE ÎNTREBARE?! Tânăra a declarat că bunurile pe care le avea acasă, patru icoane, 18 parfumuri şi câteva grame de aur care fuseseră puse în amanet, respectiv o cruce, patru inele şi o verighetă, au fost returnate. Georgiana Luca afirmă că păgubitul i-a spus că din casă i s-a furat valută şi bani, însă susţine că soţul ei nu a adus acasă niciun ban. „Ori a intrat cineva înaintea lui, ori după el, pentru că el nu a venit cu bani acasă. Îmi pare foarte rău că nu îşi aminteşte ce a făcut sau dacă a mai fost cu cineva. La faţa locului au fost găsite urme de sânge, iar el nu avea nicio tăietură, este foarte ciudat ceea ce s-a întâmplat. El îşi aduce aminte că vroia să bată la geam, să vorbească cu păgubitul, dar în niciun caz să îl jefuiască”, a mai declarat soţia lui Gabriel Luca. Totodată, Georgiana Luca a mai precizat că, în urma percheziţiei efectuate la domiciliul lor, poliţiştii nu au găsit nimic, deoarece bunurile fuseseră returnate. „Nu înţeleg de ce peste tot s-a scris că bijuteriile şi bunurile au fost găsite în urma percheziţiei, deoarece în procesul verbal scrie foarte clar că nu a fost găsit niciun obiect”, a adăugat tânăra.

JAFUL Andrei Gabriel Luca, de 25 de ani, din localitatea constănţeană Cumpăna, a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa. Potrivit anchetatorilor, tânărul este suspectat că, în noaptea de 10 spre 11 septembrie, a spart o locuinţă de pe strada Meşterul Manole, din Constanţa. Conform poliţiştilor, bărbatul a forţat una dintre ferestrele casei şi a pătruns în locuinţă, de unde a furat bijuterii, lei şi valută. Dimineaţă, un vecin a observat că geamul este spart şi a sunat la 112, dar în acelaşi timp i-a sunat şi pe proprietari, care se aflau în concediu. Oamenii legii au demarat o anchetă şi continuă cercetările în acest caz pentru a stabili întreaga activitate infracţională a suspectului şi pentru a-i identifica pe eventualii complici.