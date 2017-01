Autorul omorului de pe strada Atelierelor, arestat

Ofiţerii Servicului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au reuşit, să dea de urma autorului omorului, la numai două ore după ce agresorul înjunghiase mortal un bărbat şi rănise alţi doi, pe strada Atelierelor în faţa unui bar situat la parterul imobilului cu numărul 6. Potrivit cms. şef Gheorghe Bobocea, cel care a coordonat echipa Serviciului de Investigaţii Criminale, poliţiştii au reuşit să-l reţină pe Ghiorghe Vasile de 57 ani, de mare ajutor în identificarea lui fiind o carte de vizită pe care acesta o lăsase barmaniţei cu doar cîteva minute înainte de izbucnirea conflictului. „ Autorul umorului este de profesie ospătar şi înainte de scandal a lăsat la bar o carte de vizită în speranţa că va fi contactat pentru angajare. Pe baza datelor din respectiva carte de vizită am efectuat o descindere domiciliară şi l-am reţinut pe autorul omorului. În momentul reţinerii acesta nu a opus rezistenţă”, a declarat cms. şef Gheorghe Bobocea. Oamenii legii spun că în timpul anchetei Ghiorghe Vasile ar fi încercat să-i inducă în eroare anchetatori spunînd că a fost în legitimă apărare întrucît ar fi fost atacat. „ În urma anchetei am stabilit că nu există elementele necesare care să ateste faptul că a fost vorba despre legitimă apărare. Autorul omorului a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore şi va fi prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de aresteare preventivă pentru săvîrşirea infracţiunii de omor calificat” a adăugat cms. şef Gheorghe Bobocea. În cursul dimineţii de sîmbătă Ghiorghe Vasile a fost prezentat judecătorilor care au emis pe numele său mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile sub acuzaţia de omor calificat. Reamintim că vineri seara, pe strada Atelierelor, în dreptul imobilului 6, între Ghiorghe Vasile şi alţi trei bărbaţi a izbucnit un scandal violent în urma căruia Mihai Ovanesian a fost ucis cu două lovituri de briceag iar Constantin Andronache şi Petrică Damian au fost răniţi, victimele fiind transportate la Spitalul Judeţean Constanţa. Agresorul, pe care nimeni nu-l mai văzuse prin zonă, a dispărut pe o stradă laterală fiind dat în consemn de poliţişti.