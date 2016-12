Autospecială de intervenţie la înălţime pentru ISU „Dobrogea”

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), general de brigadă dr. Ioan Baş, a participat, ieri dimineaţă, la recepţia autospecialelor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. La festivitatea organizată în faţa Teatrului „Tudor Vianu“ din Giurgiu a participat şi directorul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Bulgaria, comisar şef Nikolay Nikolov. Din partea Ministerului Afacerilor Interne al României, a fost prezent consilierul secretarului de stat, Paul Zai. IGSU a intrat în posesia unei autospeciale de intervenţie pentru salvare de la înălţime, a patru autospeciale cu apă şi spumă şi a unui echipament de salvare pentru mijloace aeriene şi costume de protecţie performante pentru pirotehnişti. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ a primit autospeciala de intervenţie pentru salvare de la înălţime şi un costum pirotehnic.

ACORD Activitatea a prilejuit şi finalizarea unei etape importante a colaborării româno-bulgare, prin semnarea şi aprobarea planului de intervenţie comună şi a procedurilor comune de notificare, monitorizare şi intervenţie, aferente Modulului 2 – Intervenţie, ce vizează stabilirea regulilor şi măsurilor comune de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, cu angrenarea categoriilor de forţe şi mijloace aparţinând statului vecin în zona transfrontalieră. Durata de implementare a proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border” este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, anul trecut la sfârşitul lunii martie, iar acesta are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin IGSU).