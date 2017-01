Autospecială de ultimă generaţie pentru detecţia radiaţiilor

PREMIERĂ În urma unui proiect regional coordonat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3, pompierii constănţeni au intrat, ieri, în posesia unei autospeciale dotată cu echipamente de ultimă generaţie pentru intervenţii în cazul accidentelor nucleare, bacteriologice şi chimice. Dispozitivul a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă organizată în faţa sediului Prefecturii Constanţa. O autospecială similară celei de la Constanţa urmează să intre în posesia pompierilor din Brăila. Achiziţia a fost făcută prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est“ pentru Situaţii de Urgenţă, iar aceasta face parte din prima tranşă de autospeciale, din totalul de 63, care urmează să intre în posesia Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) din această regiune. Valoarea totală a proiectului este de 51.514.560 lei, din care 40.697.440 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, iar 846.560 lei sunt din contribuţie proprie. La Constanţa, din cele 61 de autospeciale, urmează să fie direcţionate trei autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate mare, o autospecială de intervenţie la accidente colective şi salvări urbane, o autospecială pentru descarcerări grele, trei autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate medie, două ambulanţe de prim ajutor şi o ambulanţă de reanimare.

INVESTIŢIE VITALĂ „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est“ pentru Situaţii de Urgenţă este un organism creat prin asocierea a şase Consilii Judeţene, respectiv Constanţa, Tulcea, Vrancea, Buzău, Galaţi şi Brăila. Este o structură care se mulează pe regiunea de sud-est. În funcţie de strategia de apărare a acestor zone, au existat un raport şi un studiu de fezabilitate făcut de profesionişti cu cooperarea ofiţerilor de la ISU, care au generat necesarul de echipamente pentru cele şase judeţe. Judeţele Constanţa şi Brăila au o dotare specială, respectiv acest complex destinat activităţilor de protecţie nucleară şi biologică. Pentru noi, acest echipament era extrem de necesar având în vedere că avem centrala nucleară de la Cernavodă. Am reuşit să le adjudecăm după foarte multe contestaţii şi modificări de documentaţii şi alte proceduri. Este important ca populaţia să ştie că suntem în procedură de licitaţie pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) cu restul de 61 de echipamente, inclusiv cu un elicopter pentru situaţii de urgenţă, şi vrem ca, până în toamnă, să avem în judeţul Constanţa, dar şi în celelalte judeţe, aceste dotări, pentru că cele existente sunt vechi, depăşite, abia mai funcţionează şi abia ajung la timp. Cred că era momentul ca judeţul Constanţa să aibă astfel de dotări. În alte regiuni s-au făcut achiziţii similare, dar au fost situaţii în care s-a întâmplat ca autospecialele sau echipamentele să nu funcţioneze. Noi am văzut greşelile pe care le-au făcut ceilalţi şi în caietul de sarcini şi în toate demersurile pe care le-am făcut cu ISU am reuşit să evităm accidentele voluntare sau involuntare prin care au trecut alţii“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, totodată preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est“ pentru Situaţii de Urgenţă. „Una dintre primele discuţii avute la nivelul Instituţiei Prefectului a fost cu ISU şi cu preşedintele Consiliului Judeţean şi cu cei responsabili în CJC cu privire la ISU. Am constatat că gradul de intervenţie a ISU este foarte ridicat la nivel de ţară, dotarea este minimă, iar gradul de uzură morală a utilajelor şi a aparaturii este foarte mare. În acest context, programul operaţional cât şi intervenţia CJC sunt decisive pentru modernizarea bazei materiale a ISU Dobrogea“, a afirmat, la rândul său, prefectul Constanţei, Bogdan - Iulian Huţucă, prezent la conferinţă.

LABORATOR MOBIL Autospeciala care a intrat în dotarea pompierilor constănţeni este dotată cu echipamente de detecţie fix nuclear, fix chimic şi de fitoventilaţie (dispozitive care sunt funcţionale şi pe timpul deplasării), dozimetre, kit bacteriologic portabil, staţie meteo, gateway telefonie mobilă, terminal telefonic satelitar, costume de protecţie chimic şi biologic, aparate de respiraţie, măşti integrale, echipamente de intervenţie şi cabină de decontaminare personal tip cort. Autospeciala este deservită de patru pompieri care au fost instruiţi timp de câteva săptămâni de reprezentanţi ai firmei furnizoare. Valoarea autospecialei este de 486.527 euro.