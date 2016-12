Autospecială ISU implicată într-un accident

O autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ a fost implicată, ieri, într-un accident rutier, după ce un șofer constănțean nu i-a acordat prioritate de trecere. Autospeciala ISU se afla în misiune și se deplasa pentru a acorda măsuri PSI la un accident rutier petrecut pe strada Salcâmilor din Constanța. Militarii se deplasau pe bulevardul Tomis, dinspre zona Capitol către Dacia. La intersecția cu strada Poporului, în fața autospecialei, din partea dreaptă, a apărut un autoturism Citroen, iar impactul nu a mai putut fi evitat. În urma izbiturii, Citroen-ul a ricoșat în bordură, iar roata din dreapta spate s-a rupt. Șoferul vinovat este un bărbat de 59 de ani, din Constanța. O fetiță de cinci ani care se afla în Citroen a fost rănită ușor și s-a speriat, motiv pentru care a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații medicale. Protagonistul accidentului a fost sincer în fața anchetatorilor și și-a recunoscut vina. „Ceasul rău, pisica neagră, și nici măcar nu e marți! Nu am auzit sirena, nu am fost atent și... s-a întâmplat ce s-a întâmplat“, a declarat șoferul vinovat. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul Drager, iar polițiștii de la Rutieră au stabilit că niciunul dintre ei nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan. „Ne deplasam în misiune cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Am frânat, am încercat să îl evităm, însă nu am reușit. Ni s-a mai întâmplat ca șoferii să nu ne acorde prioritate“, a declarat plt. Emil Chirea din cadrul ISU „Dobrogea“. Polițiștii de la Rutieră au deschis o anchetă în acest caz.