Autostop spre moarte

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier produs, ieri dimineaţă, în jurul orelor 10.00, între localităţile Siliştea şi Ţepeş Vodă. Potrivit anchetatorilor, Vasile Ţigănuş, de 59 de ani, a condus un autoturism marca Daewoo Matiz, cu numărul de înmatriculare CT 07 DRZ, pe Drumul Judeţean 224, dinspre comuna Siliştea către localitatea Ţepeş Vodă. Ajuns într-o curbă, bărbatul a pierdut controlul maşinii, care a ieşit în decor, a lovit cioturile unor copaci şi s-a răsturnat pe marginea şoselei. În urma coliziunii, şoferul şi pasagerul aflat pe scaunul din dreapta faţă, Vasile Dioniţă, de 61 de ani, au fost răniţi, în vreme ce Vasile Filimon, de 58 de ani, care călătorea pe bancheta din spate a Matiz-ului, şi-a pierdut viaţa. Medicii chemaţi la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Cei doi pasageri aflaţi la bordul Matiz-ului se urcaseră în maşină cu doar câteva minute înainte de producerea accidentului. „Eu şi vecinul meu, bărbatul care a murit, am făcut autostopul pentru a ajunge din Siliştea în Ţepeş Vodă. Înainte de accident, şoferul a mai scăpat o dată maşina de sub control, dar s-a redresat. Atunci am vrut să cobor, dar m-am gândit că mai e puţin până în Ţepeş Vodă. Apoi s-a întâmplat accidentul. Era ceva cu el, ne tot spunea că se simte rău”, a povestit Vasile Dioniţă. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şoferul Matiz-ului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier.