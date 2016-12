Autostrada, între contrele dintre Boagiu şi Hunor

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, şi-a continuat, vineri, indirect, „meciul” cu ministrul Culturii, Kelemen Hunor, în „cârca” căruia ministresa a pus faptul că lucrările la tronsonul de autostradă Cernavodă - Constanţa se desfăşoară cu greutate ca urmare a lipsei de descărcare de gestiune a siturilor arheologice. Ministrul a subliniat că, atunci când a preluat funcţia, una i s-a spus despre stadiul lucrărilor la autostradă şi altă realitate a găsit în teren. „Există foarte multe cauze pentru care lucrările au fost întârziate. Am reuşit să eliminăm obstacole gen regimul exproprierilor, dar rămân în continuare probleme legate de partea de descărcări arheologice, pe care prefer să nu le comentez, dar nu sunt atât de convinsă că descărcarea arheologică în sine este o problemă. Am dat dispoziţie colegilor mei de la companie să angajeze arheologi, ca să mergem în paralel şi să putem să ne facem treaba, oricât de mare ar fi presiunea”, a spus ministrul Transporturilor, la Constanţa. Amintim că, în urmă cu o lună, surse participante la o şedinţă de Guvern au declarat că miniştrii Transporturilor şi Culturii s-au contrat în Guvern pe tema Autostrăzii Cernavodă - Constanţa, Boagiu acuzând că proiectul este întârziat deoarece Cultura nu a efectuat descărcări arheologice, iar Kelemen afirmând că şi-a făcut treaba, dar Transporturile nu au prevăzut bani în acest sens. Hunor a replicat că ministerul are doar atribuţii de avizare a dosarelor întocmite de arheologi, documentaţia fiind trimisă ulterior spre Comisia Naţională de Arheologie. Din cele 67 de situri arheologice aflate pe traseu doar 25 au fost descărcate, în condiţiile în care, în luna iunie, sectoarele ar trebui deschise circulaţiei. Vineri, Boagiu a mai declarat că autostrada Cernavodă - Constanţa va fi recepţionată anul viitor, însă şoferii vor putea circula pe acest tronson încă din acest an. „Eforturile pe care le facem în acest moment este ca să putem să circulăm la vară, nu să recepţionăm, subliniez, să circulăm către mare, atât pe autostradă, cât şi pe calea ferată, şi să demonstrăm că, atunci când vrei, poţi să împingi nişte lucruri care văd că atârnă de ani de zile. Constructorii îşi asumă pe termene intermediare, deocamdată, finalizarea pe tronsoane, între 30 iunie şi 30 septembrie, deci e perioada în care ei vor da în exploatare tronsoanele de autostradă. Vor construi şi fundaţia la celelalte benzi, dar, bineînţeles, nu vor avea timp să toarne asfalt. Nu vor putea să facă minuni în şase luni cât nu s-a făcut în şase ani”, a declarat Boagiu.