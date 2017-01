Autostrada Soarelui nu se va închide pentru reparații în sezonul estival

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a informat că lucrările de reabilitare pe Autostrada 2, tronsonul Drajna-Lehliu, nu vor fi executate în perioada estivală, ele urmând a fi începute cel mai devreme în luna septembrie.

"În data de 23 martie 2016, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a emis un comunicat de presă prin care anunţa alocarea fondurilor necesare pentru demararea lucrărilor de reabilitare pe Autostrada 2, tronsonul Drajna-Lehliu, pe o lungime de 40 km. De asemenea, în acelaşi comunicat de presă a fost punctat faptul că, pentru realizarea acestei lucrări de reabilitare, este necesară organizarea unei proceduri de licitaţie, care << ar putea dura conform prevederilor legale până la 120 de zile, cel puţin >>" se arată într-un comunicat de presă emis de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

Directorul CNADNR, Cătălin Homor, s-a arătat consternat de informaţiile transmise privind aceste lucrări de reabilitare.

"Am anunţat alocarea unor fonduri pentru reparaţiile atât de necesare la A2, (reparaţii anulate şi anul trecut tot la presiunea organizaţiilor din turism) şi de asemenea am anunţat că aceste reparaţii vor fi executate în urma procedurii de achizi'ie publică. Acest proces nu poate fi cuprins într-un calendar foarte exact, ţinând cont de momentul declanşării licitaţiilor, de numărul de ofertanţi, de numărul contestaţiilor, etc... Dar, luând în considerare toate acestea, demararea lucrărilor se va face cu siguranţă, cel mai devreme, în luna septembrie. Asigur pe toţi cei interesaţi şi implicaţi de dorinţa CNADNR de a nu influenţa traficul rutier pe autostrada 2 în perioada sezonului estival " a transmis directorul CNADNR, Cătălin Homor.

Tronsonul Drajna-Lehliu a fost dat în folosinţă în anul 2007, durata de viaţă a lucrărilor existente fiind de 6 ani. Pentru celelalte tronsoane, calea I Bucureşti - Constanţa, şi calea II Constanţa - Bucureşti sunt prevăzute lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente, conform programului de punere în ordine a reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi.