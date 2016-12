Autostrada Soarelui, taxată după sezon!

Taxa de pe podul de la Feteşti-Cernavodă variază în funcţie de sezon! Pentru că nu a fost majorată potrivit indicelui de inflaţie sau cotaţiei euro, putem trage liniştiţi concluzia: s-a ajuns la vârful sezonului, s-a mărit taxa (asta nu înseamnă că la iarnă va scădea; că ce rost are, o taxă mărită e un bun câştigat - n.r.)! Deşi, în mod normal, taxa majorată ar fi trebuit să fie de 10,4 lei, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a mărit-o la 11 lei, motivând că şoferii nu umblă cu monede la ei. Şoferii se lovesc însă şi de problema celor 11 lei, adesea casierele neavând bani să dea rest. Cu rest sau fără rest, important este faptul că, în două luni, CNADNR a strâns aproape patru milioane de euro de la cei 800.000 de turişti care s-au îndreptat spre mare. Şi acum vine întrebarea pe care orice om normal şi-ar adresa-o când vine vorba despre asemenea sume şi când vedem şi simţim cu ce soi de drumuri (Autostrada Soarelui nu face excepţie) ne confruntăm: unde se duc aceşti bani? Cumva la bugetul public de unde, departe de a plăti datoria la FMI, sunt suflaţi de briza călduţă a bugetului de protocol şi se aştern, lin, sub formă de preşuri din fibră de cocos, sub tălpile aleşilor?