Autoturism de lux, în flăcări

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în noaptea de 12/13 noiembrie, în jurul orei 3.30, pentru a stinge focul care a cuprins partea din faţă a unui Audi A8, cu nr. de înmatriculare CT 26 AST. În momentul declanşării incendiului, automobilul de lux, care aparţine lui Stelian Tocia, era parcat pe bd-ul Tomis nr. 146, pe trotuar, în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. "În momentul în care a izbucnit focul, zona era aproape pustie din cauza orei foarte tîrzii. Am înţeles că pompierii au fost solicitaţi să intervină de către şoferul unei maşini care circula pe bd. Tomis şi care a văzut focul, proprietarii maşinii neaflîndu-se prin preajmă. Eu stau la unul dintre blocurile din apropiere şi am coborît cînd am auzit gălăgie. Din fericire, pompierii au intervenit repede, iar focul nu a apucat să se extindă. Păcat de maşina asta, care costă o avere!", a spus Cristian Iordache, unul dintre martori. În ciuda faptului că pompierii au ajuns la locul intervenţiei în doar cîteva minute, focul a provocat avarii serioase maşinii. Potrivit pompierilor, în incendiu au ars: bara de protecţie faţă a maşinii, cauciucurile din faţă, instalaţia electrică şi de distribuţie de sub capotă, semnalizatoarele şi farurile. În urma evenimentului, poliţiştii au declanşat o anchetă pentru stabilirea cauzelor care au dus la declanşarea incendiului, nefind exclusă posibilitatea ca focul să fi fost provocat de către o persoană rău intenţionată.