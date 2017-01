Autoturisme furate, găsite la Constanţa

Două autoturisme, estimate la 35.000 euro, care erau furate din străinătate au fost depistate, joi, de poliţiştii de frontieră constăţeni. Un BMW înmatriculat în Italia, în valoare de 15.000 euro şi un autovehicul Renault Megan, fabricat în 2007, înmatriculat în Bulgaria, în valoare de 20.000 euro, au fost oprite în trafic în staţiunile din sudul litoralului. Primul autoturism figura furat de patru ani din Italia iar al doilea, era dat dispărut din Franţa de la începutul acestui an. La volanul BMW-ului se afla Iulian Brişcu, de 50 ani, iar la cel al Renault-ului, Alex Crişan, de 28 ani, ambii din Constanţa. Autoturismele respective au fost depozitate în parcul auto al Inspectoratului Judetean al Poliţiei de Frontieră Constanţa. Celor doi conducători auto le-au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de complicitate la furt. Un alt BMW reţinut de poliţiştii de frontieră era condus de Cristian Stanciu, de 40 ani, din Constanţa. Maşina figura radiată din circulaţie în cursul anului 2008, din Austria iar numerele de înmatriculare utilizate aparţin unui alt autoturism furat din acelaşi stat european. Conducatorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunilor de punere în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat şi conducere pe drumurile publice a unui autoturism cu număr fals de înmatriculare. De la începutul acestui an, poliţiştii de fontieră constănţeni au depistat şi reţinut 40 de autoturisme furate din diferite ţări ale Uniunii Europene.