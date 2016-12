Autoutilitară furată din centrul Constanţei

Hoţii au dat lovitura chiar în centrul Constanţei! Indivizi rămaşi încă necunoscuţi au furat de pe bulevardul Tomis o dubă plină cu unelte în valoare de aproape 6.000 de euro. Victima este Marius Iorgovan, de 36 de ani, proprietarul unei firme de construcţii din Constanţa. Acesta spune că obişnuia să-şi parcheze maşina pe bulevardul Tomis, într-o zonă bine luminată, tocmai pentru a-i descuraja pe potenţialii hoţi. La fel a făcut şi în weekend-ul trecut. „Dubiţa era parcată de sâmbătă după-amiază aici. Ieri (n.r - duminică) am văzut-o la locul ei când mi-am parcat autoturismul personal, în jurul orei 17.00. Azi dimineaţă (n.r. - ieri), la ora 7, când am ieşit din bloc pentru a merge la serviciu, am constatat cu uimire că duba nu se mai află acolo unde o lăsasem. Am sunat imediat la Poliţie şi am formulat o plângere”, povesteşte Marius Iorgovan. Acesta susţine că prejudiciul total depăşeşte 10.000 de euro. „În dubiţă se aflau scule pentru construcţii, electrice şi manuale, în valoare de aproape 6.000 de euro. Este vorba despre un laser de nivel în valoare de aproximativ 2.000 de euro, un pickamer, mai multe rotopercutoare şi alte unelte. Am o echipă de 24 de angajaţi şi uneltele ar fi trebuit să ajungă în această dimineaţă la punctele de lucru”, a declarat Marius Iorgovan.

„AU AVUT UN PONT” Proprietarul firmei de construcţii este convins că hoţii au acţionat la pont şi că nu autoutilitara a fost ţinta lor. „Furtul a vizat cu siguranţă sculele din maşină, pentru că duba nu are o valoare prea mare pe piaţă, fiind vorba despre o autoutilitară marca Renault Master din anul 2000. Sunt convins că au acţionat la pont, pentru că maşina nu este inscripţionată şi nu ar fi avut de unde să ştie că aparţine unei firme de construcţii. Cred că ar putea fi implicat un grup de hoţi care acţionează în această zonă”, a declarat Marius Iorgovan. Cazul a fost preluat de poliţiştii Secţiei 1, care încearcă acum să găsească autoutilitara. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca autorii furtului să fi abandonat maşina şi să fi păstrat sculele, pentru a le vinde. Autoutilitara furată este un Renault Master din anul 2000, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare CT 15 PAC. Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de Poliţie.