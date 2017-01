Avalanşă de memorii la FC Farul

Revenită în cărţile promovării după rezultatele înregistrate în ultimele etape, echipa pregătită de Marius Şumudică ar putea fi blocată din drumul către Liga I de restanţele financiare acumulate de gruparea de pe litoral către jucători. Astfel, cinci fotbalişti constănţeni şi-au depus memorii la Federaţia Române de Fotbal, clubul constănţean riscând să nu fie programat dacă nu-şi va achita datoriile. Exilaţi la echipa secundă încă din vară, Andrej Rastovac şi Dejan Gosic s-au plâns că nu şi-au mai încasat salariile din luna iulie, suma datorată de FC Farul ridicându-se la 40.000 de euro. “Juristul clubului a fost la FRF, a obţinut o amânare şi vom vedea ce vom face în continuare. Celor doi li s-a propus rezilierea contractelor încă din vară, dar au refuzat, pentru că au salarii mari la Constanţa. În plus, Rastovac a fost dorit insistent de Gloria Bistriţa, dar a refuzat categoric oferta bistriţenilor”, a explicat preşedintele executiv al constănţenilor, Sevastian Iovănescu. În aceeaşi situaţie se află şi Dejan Rusmir, care face parte însă din lotul primei echipe. Mijlocaşul sârb nu şi-a primit salariul din luna august şi a ratat ultimele meciuri ale Farului din cauza conducerii clubului, care nu i-a achitat un control hepatic necesar obţinerii vizei medicale. Mai complicată pare însă situaţia veteranului Cristi Şchiopu, care şi-a depus memoriu, reclamând plata a două salarii. Accidentat în prima etapă a sezonului, fundaşul în vârstă de 35 de ani şi-a achitat singur costurile operaţiei şi recuperării, dar speră să primească o parte din bani. “Nu există restanţe către Şchiopu, şi-a primit toţi banii”, a replicat Iovănescu. Cel mai fierbinte caz este cel al căpitanului Alexandru Măţel, care are şanse să devină jucător liber, deoarece clubul de pe litoral are restanţe mai mari de 60 de zile către fundaşul dreapta în vârstă de 20 de ani. “Până vineri îşi va primi banii”, a spus Iovănescu. Altfel, Constantin Stamate a revenit în postura organizator de competiţii la FC Farul după două săptămâni de absenţă, conducerea clubului renunţând în schimb la Constantin Neagu, care a ocupat funcţia de manager al echipei de pe litoral.

Optimism înaintea derby-ului Dobrogei

După o zi de pauză, constănţenii au revenit ieri la antrenamente, efectuând o singură şedinţă de pregătire, în cursul după-amiezii. Accidentat la Galaţi, Vasilică Cristocea a efectuat doar alergări uşoare, în timp ce Cosmin Paşcovici, care a suferit o contractură musculară, şi s-a antrenat separat. Elevii lui Şumudică s-au arătat extrem de optimişti în privinţa derby-ului cu Delta Tulcea, programat duminică, de la ora 13.00, pe Stadionul “Farul” în etapa a 13-a a ligii secunde. “Trebuie să continuăm seria victoriilor, indiferent de numele adversarilor. Fiecare meci este greu, are o încărcătură deosebită şi trebuie să fiu concentrat şi conectat. Mi-aş dori să nu primesc gol duminică, dar mai important este să câştige echipa şi să luăm trei puncte. Vom avea o misiune dificilă în disputa cu tulcenii, pentru că va fi un meci de luptă, cu multă ambiţie de ambele părţi, mai ales că oaspeţii vor dori să se revanşeze pentru înfrângerea din Cupa României”, a spus portarul Radu Sardescu. “Va fi un meci greu, împotriva unei echipe care ştie să joace în liga secundă. Cine va învinge va lua o opţiune importantă pentru ocuparea poziţiei a doua în clasament la finalul turului. Dacă vom câştiga cele cinci meciuri rămase din prima parte a campionatului, am putea ajunge în fotoliul de lider, în funcţie de rezultatele obţinute de Brăneşti. Ştiu că de la Delta vor lipsi patru jucători, dar tulcenii s-au descurcat bine şi fără ei în sezoanele trecute. Noi trebuie să ne facem jocul şi să luăm cele trei puncte”, a adăugat mijlocaşul Ben Teekloh.

Ieri, Comisia de Disciplină a FRF a decis să respingă memoriul depus de Radu Petrescu, arbitrul meciului dintre FC Botoşani şi FC Farul, din etapa a 10-a a Ligii a II, împotriva antrenorului Marius Şumudică. Centralul bucureştean îl acuzase pe tehnicianul formaţiei de pe litoral că l-a abordat înaintea disputei de la Botoşani.

Ieri, într-un meci din etapa a 9-a din Seria I, FC Snagov şi FCM Bacău au încheiat la egalitate, scor 1-1.