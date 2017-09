Avalanșă de sicrie cu patru roți pe șoselele din Constanţa!

Eliminarea timbrului de mediu (1 februarie) a deschis robinetul la înmatriculările de hârburi în România. Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) spun că, în primele șase luni ale anului, aproape 5% dintre vehiculele verificate tehnic la nivel național în trafic, adică 1.758 de vehicule, prezentau pericol iminent de accidente. Inspectorii RAR au afirmat că mașinile aveau defecțiuni grave la sistemele de frânare și direcție, la punți și fuzete. Potrivit unui comunicat de presă, Registrul Auto Român a verificat în trafic 35.468 de vehicule în toată țara. Dintre acestea, la aproximativ 48% s-a depistat cel puțin o neconformitate tehnică. Din punctul de vedere al siguranței rutiere ponderea de respingere a vehiculelor neconforme a fost 37,21%. Cei de la RAR spun că, de exemplu, în județul Cluj-Napoca, Registrul a verificat tehnic în trafic, în primele șase luni ale acestui an, 1.461 de vehicule. În urma controalelor, inspectorii RAR au descoperit că 59 dintre vehiculele controlate prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor majore sau periculoase la sistemul de frânare și la direcție, iar 27% au fost respinse pentru că au fost considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere (inspectorii RAR au constatat proasta funcționare a instalației electrice de iluminare și semnalizare, defecțiuni ale sistemului de frânare, starea necorespunzătoare a șasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri anormale în mecanismul de direcție sau în articulațiile punților față și spate). „În aceste situații, una dintre măsurile luate de Poliția Rutieră constă în reținerea certificatului de înmatriculare. Acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele Registrului Auto Român. Din totalul autoturismelor, autoutilitarelor, motocicletelor și remorcilor oprite, 39% au prezentat diferite probleme tehnice sau legate de documente, iar 2,2% au fost neconforme din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice (dovada de efectuare a ITP expirată, dovezi de efectuare a ITP false). În urma testărilor efectuate, pentru 9,27% dintre autovehiculele verificate inspectorii RAR au constatat depășiri ale limitelor admise ale emisiilor poluante. În urma controalelor mixte desfășurate în județul Cluj-Napoca de către Registrul Auto Român și Poliția Rutieră, în primele șase luni ale acestui an au fost aplicate 355 sancțiuni, a fost reținute două permise de conducere și 304 certificate de înmatriculare“, se arată într-un comunicat al RAR. Potrivit directorul general al Registrului Auto Român, George-Adrian Dincă, rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR - Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.

ÎNMATRICULĂRILE S-AU DUBLAT ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Evident, nici județul Constanța nu a fost ocolit de fenomenul înmatriculărilor de hârburi. Potrivit unor surse din cadrul Serviciului de permise şi înmatriculări auto din Constanţa, la nivelul județului nostru numărul de înmatriculări auto după eliminarea timbrului de mediu, numărul de înmatriculări auto a crescut cu 110% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă în primele șase luni din 2016 am avut aproximativ 12.000 de înmatriculări auto, în prima jumătate de an din acest an s-au înregistrat peste 25.000 de înmatriculări. Interesant este că din 85% din aceste înmatriculări sunt doar în municipiul Constanța“, au declarat pentru Telegraf surse din cadrul Serviciului de permise şi înmatriculări auto din Constanţa.