Avalanşa din Italia: românca dată dispărută și copiii săi, probabil printre persoanele salvate

Românca dispărută în urma avalanşei din Italia şi fiica ei probabil se numără printre cele opt persoane salvate de echipele de intervenţie, însă, deocamdată, nu există niciun anunţ oficial, relatează presa italiană.

Conform site-ului Quotidiano.net, o fetiţă de şase ani, care ar putea fi cea a româncei, a fost salvată. Potrivit site-ului Consumatrici.it, adjunctul ministrului de Interne, Filippo Bubbico, a confirmat scoterea în viaţă a fetiţei într-o declaraţie făcută pentru postul de radio GR1. Opt persoane au fost scoase în viaţă vineri la prânz de sub ruinele Hotelului Rigopiano, situat în localitatea Farindola (regiunea Abruzzo), la 42 de ore după avalanşă. Persoanele scoase în viaţă sunt trei bărbaţi, trei femei şi doi copii. Deocamdată, nu există niciun anunţ oficial privind numele şi starea persoanelor salvate.

INFORMAŢII NECONFIRMATE OFICIAL: AL DOILEA COPIL AL ROMÂNCEI AR FI FOST SCOS ÎN VIAŢĂ DE SUB HOTEL

Al doilea copil al româncei salvată de sub hotelul afectat de avalanşa din Italia a fost găsit în viaţă, afirmă surse citate de site-ul IlCcentro.Gelocal.it, dar informaţia nu a putut fi deocamdată confirmată oficial.

Informaţiile au fost transmise şi de publicaţiile Gazzettino şi Il Sussidiario, dar deocamdată nu pot fi confirmate oficial.

MELEȘCANU, DESPRE ROMÂNII DISPĂRUȚI ÎN ITALIA: AȘTEPTĂM CONFIRMARE DE LA AUTORITĂȚILE ITALIENE

Cei trei români, o mama și doi copii, care se aflau în hotelul afectat în avalanșa ce a avut loc în Italia sunt în continuare dispăruți, a declarat, vineri, ministrul de Externe Teodor Meleșcanu, precizând că MAE așteaptă confirmări din partea autorităților italiene.

"Astăzi am primit informații de presă conform cărora trei cetățeni români, o mama cu doi copii, ar fi pe lista celor care sunt dispăruți în hotelul care a suferit avalanșa. Am luat contact imediat cu autoritățile italiene și am solicitat o cât mai rapidă evaluare a acestei situații și mai ales și comunicarea faptului dacă într-adevăr se verifică această informație de presă sau nu. Așteptăm în curând să primim un răspuns și să vă informăm", a spus ministrul de Externe.

"Sunt în stadiul de «dispăruți». Nu avem nicio confirmare până acum. Aceasta trebuie să ne-o dea autoritățile italiene", a spus ministrul.

Ambasada României în Italia şi Consulatul României la Bologna monitorizează în continuare situaţia.