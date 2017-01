Avans economic redus, inflaţie mare şi deficit de cont curent în creştere

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit, în scădere, estimările privind creşterea economică din 2009, de la 6,1% la 5,9%, după ce anterior a operat schimbări similare şi la PIB aferent anilor 2007 şi 2008, potrivit variantei preliminare a prognozei de toamnă pe termen mediu. CNP prezintă estimările aferente perioadei 2007-2013, însă schimbările referitoare la creşterea economică vizează doar anul 2009. Din punctul de vedere valoric, CNP a majorat toate estimările referitoare la PIB pînă în 2013, acesta urmînd să ajungă la 708,4 miliarde de lei la finalul intervalului analizat. Pentru 2010 şi 2011, avansul PIB va fi de 5,8%, iar pentru următorii doi ani, de 5,7%. Totodată, CNP menţine estimările privind inflaţia de la finele anului pînă în 2013, cînd va ajunge la 2,3%. Astfel, avansul mediu al preţurilor va încetini de la 4,3% în acest an, la 2,5% în 2013. Comisia a revizuit, în creştere, estimările privind inflaţia aferentă acestui an şi din 2008, la 4,5%, respectiv, 3,8%, avansul fiind de 0,3 puncte în ambele cazuri. Ţinta de inflaţie stabilită de Guvern şi de banca centrală pentru acest an este de 4%, cu o bandă de variaţie de plus/minus un punct.

În ceea ce priveşte deficitul de cont curent, CNP l-a revizuit în urcare pentru 2013 la 11,8% din PIB, comparativ cu nivelul preconizat anterior, de 10,6% din PIB. Ponderea deficitului de cont curent în PIB va coborî, îns, în următorii ani faţă de nivelul preconizat pentru 2007 şi 2008, de 13,4% şi, respectiv, 13,3%. Deficitul comercial va continua să fie principalul determinant al adîncirii deficitului de cont curent. Pentru intervalul 2007-2013, CNP a revizuit în scădere valoarea exporturilor, care va ajunge la 65,8 miliarde de euro la finele intervalului, comparativ cu 29,8 miliarde de euro în acest an. De asemenea, CNP a modificat, tot în creştere, şi previziunile privind avansul importurilor, acestea urmînd să urce de la 51,46 miliarde de euro în acest an, la 109,75 miliarde de euro în 2013.