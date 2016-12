Avans minim mai mic la CEC. Doar pentru mediul urban!

CEC Bank a redus avansul minim cerut pentru creditele ipotecare, de la 30 până la 20%, în cadrul unei oferte promoţionale valabile până la finalul anului. Odată cu reducerea avansului CEC Bank a scăzut şi nivelul dobânzilor percepute. Campania vizează creditele în valoare de cel mult 250.000 euro, destinate cumpărării şi construirii de locuinţe în Bucureşti sau reşedintele de judeţ. La prezentarea unui avans egal sau mai mare de 30%, nivelul dobânzii percepute de bancă va fi formată din indicatorul Robor la 6 luni plus o marjă de 2,15% pe an sau Robor la 6 luni plus o marjă de 2,25% pe an.