Avansări în grad de Ziua Națională a României

09:45:43 / 03 Decembrie 2014

D-zeu....sa ma inteleaga.....Danila.....acum 4 ani ...era colonel....CE FAPTE DE ISTORIE....putea face de a ajuns general cu 4 stele?????? Adica in 4 ani...4 grade.....de general ....nu de subofiter.... Am declarat razboi SUA....si am castigat????? AAAAAA scuze....atunci il facea maresal.... mea culpa...in timp ce altii stau cate 5-6 ani sa treaca de la lt. col. la col. Nu mai inteleg....nu oricine poate fi neam cu Basescu.....................