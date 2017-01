Avansul creditării în 2009, de trei ori mai slab ca anul trecut

Creditarea va continua să urce şi în acest an, însă cu procente foarte modeste, formate dintr-o singură cifră, maximum 9%, iar dobînzile la instrumentele de economisire vor intra pe un trend descendent. Vestea bună este că leul are potenţial de revenire în următoarea perioadă, este de părere directorul adjunct al BRD, Claudiu Cercel. De la o creştere de 30% a ritmului creditării anul trecut, în 2009, avansul va fi de 5%, pînă la cel mult 9-10%, în varianta optimistă. Respectînd proporţiile, estimările arată că evoluţia împrumuturilor în 2009 va fi de cel puţin trei ori mai slabă valoric faţă de anul trecut. Directorul adjunct al BRD spune că, în prezent, nu mai există o problemă de lichiditate pe piaţă. Presiune s-a manifestat în ultimul trimestru al anului trecut, iar acum situaţia este mult mai confortabilă. Potrivit acestuia, doar pe partea de valută, băncile sînt preocupate să-şi securizeze sursele, însă şi aici au apărut semne că lucrurile avansează. O parte dintre bănci precum BRD, Alpha Bank şi Banca Transilvania au anunţat, recent, scăderi marginale ale dobînzilor la depozite, iar această tendinţă va continua şi se va generaliza, crede reprezentantul BRD, care susţine chiar că am asistat la un vîrf al dobînzilor şi de acum încolo vom intra pe o pantă descrescătoare. La cele în lei, scăderea va depinde de mai multe variabile printre care inflaţia, politica monetară, dar şi de elementele adiţionale ale unui posibil acord cu instituţiile financiare. Referitor la obţinerea unui pachet financiar, reprezentantul BRD susţine că acesta ar trebui să însemne un transfer de încrede asupra leului, moneda naţională urmînd să se întoarce în perioada următoare în apropierea nivelului de 4 lei. \"Eu cred că leul are potenţial de o uşoară apreciere în perioada următoare şi astept să se intoarcă undeva la 4 - 4,10 unităţi/euro. În general 3,9 - 4,10 mi se pare mult mai aproape de fundamente\", a spus Cercel.