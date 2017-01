Avantajele alăptării la sân

Săptămâna mondială dedicată alăptării (1 - 7 august), marcată în peste 170 de țări, are drept scop încurajarea alăptării în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a copiilor din întreaga lume. Tema din acest an este ”Alăptarea: Obiectiv de succes - pentru viață!”, stabilită de Alianța mondială pentru acțiunea alăptatului la sân (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA), scoate în evidență cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pentru protejarea, promovarea și susținerea alăptării. Alăptarea exclusivă la sân în primele luni de viață, urmată de alimentația complementară corespunzătoare, reprezintă o acțiune-cheie pentru creșterea și întărirea sistemului imunitar al copilului, pentru asigurarea protecției în perioada de creștere, dar și pentru mai târziu.

AVANTAJE Alăptarea reduce incidența și severitatea bolilor infecțioase, scăzând morbiditatea și mortalitatea infantilă, susțin specialiștii. Cercetările au arătat că copiii care primesc doar lapte matern în primele șase luni de viață sunt mai puțin expuși pentru a dezvolta o gamă largă de boli cronice și acute, inclusiv infecții ale urechii, boli diareice, astm, obezitate și boli respiratorii. Mamele care alăptează prezintă un risc scăzut de a face cancer mamar și ovarian. Alăptarea, nu în ultimul rând, aduce beneficii sociale și economice în familie și pentru societate. Alăptarea la sân este cea mai bună modalitate de a oferi nou-născuților substanțele nutritive de care au nevoie.

OMS RECOMANDĂ ALĂPTAREA EXCLUSIVĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 6 LUNI, CU ALĂPTAREA CONTINUĂ, ÎMPREUNĂ CU ALIMENTE COMPLEMENTARE ADECVATE, PÂNĂ LA VÂRSTA DE DOI ANI.

Săptămâna mondială dedicată alăptării marchează și ”Declarația Innocenti pentru protecția, promovarea și susținerea alăptării”, adoptată în august 1990 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și factorii de decizie politică din UNICEF. La Adunarea Generală OMS din 1991 (a 44-a), această declarație a fost considerată baza politicii internaționale de sănătate, iar la Adunarea Generală OMS din 1992, statele membre au fost chemate să urgenteze implementarea la nivel național a obiectivelor operaționale ale ”Declarației Innocenti”. În aproape întreaga țară vor fi organizate diferite acțiuni de promovare a alăptării la sân. Și la Constanța, Spitalul privat ”Isis” organizează o serie de evenimente în parcul Tăbăcărie, la Țara Piticilor.