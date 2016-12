Avantajul României: sclavi ieftini

07:43:06 / 27 Octombrie 2015

romanica lui nduru

Tara asta este cea mai bogata tara din lume .Numai banane si portocale nare dar aavut in schimb noroc ca epopulata cu nemernici si hoti cum nu are nici o tara din lume .Salariile si pensiile romanilor au fost batjocarite cel mai mult in guv basista care nea trimis inapoi in timp cu 50de ani.Sa scimbat in bine cu guv. Ponta care a readus speranta romanilor cinstiti la un trai mai.bun