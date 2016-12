Avariile CET, reparate cu circa 80.000 de lei

Constănţenii au din nou apă şi căldură în locuinţe după ce, timp de trei zile, jumătate din municipiu nu a avut energie termică, din cauza unei avarii în lanţ apărute la magistrala 2. Directorul CET Palas, Gheorghe Enache, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că avaria produsă pe 11 februarie a fost una însemnată, care a antrenat încă trei avarii conexe. „Am pierdut destul debit într-o perioadă foarte scurtă de timp. În aceste condiţii, s-a luat decizia izolării magistralei 2, în timp ce jumătate din oraş a funcţionat pe magistrala 1. Încet-încet, am alimentat şi alte cartiere care erau arondate la magistrala 2. Prin anumite inele am făcut secţionări, astfel că au avut de suferit cetăţenii de la zona CET şi până la Eliberării”, a declarat Enache. El a precizat că 14 puncte termice au fost lipsite de căldură şi apă caldă. Este vorba de cele din zonele Tomis Nord, Brătianu, Medeea, CET, Inel I şi Inel II. „Le cerem scuze constănţenilor pentru disconfortul creat. Noi am întreprins toate măsurile pe care le-am crezut de cuviinţă pentru a remedia situaţia. Am acţionat profesionist şi am repus în funcţiune magistrala 2 azi dimineaţă (vineri - n.r.), la ora 10.00. Nu oricine ar fi putut să rezolve problema într-un timp atât de scurt”, a spus directorul CET Palas. Potrivit afirmaţiilor lui Enache, astfel de avarii s-au mai petrecut, de-a lungul anilor, în toată lumea, nu numai în România, nu numai în Constanţa. „Avariile sunt inerente oricărui sistem pe termoficare, oricât de bine ar fi pus la punct. Conductele de dimensiuni mari care transportă energia termică sunt conducte sudate elicoidal. Rezistenţa acelor suduri făcute în fabrică se diminuează, treptat, de-a lungul timpului şi cu atât mai mult cu cât sunt temperaturi ridicate. Au fost acele două săptămâni de cod roşu, portocaliu şi galben, când noi am livrat agent termic la peste 100 de grade Celsius pentru că aşa trebuia. Astfel, rezistenţa la rupere s-a redus”, a explicat directorul CET Palas. Potrivit estimărilor conducerii CET Palas, costurile cu întreaga lucrare de reparaţie, care a fost destul de amplă, se ridică la circa 80.000 de lei.