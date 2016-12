AVAS a cerut unui ONG hârtie pentru a fotocopia mai multe acte cerute

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a cerut reprezentanţilor unei organizaţii nonguvernamentale (ONG), invocând blocarea propriilor conturi, să aducă hârtie pentru a fotocopia mai multe documente cerute şi obţinute în baza liberului acces la informaţiile de interes public. Reprezentanţii Societăţii Academice din România (SAR), membru fondator al Alianţei pentru o Românie Curată (ARC), au cerut AVAS mai multe documente legate de privatizarea Automobile Craiova, după un an şi jumătate ei primind, la finalul unui proces, dreptul de a intra în posesia lor. Mai mult, instanţa l-a ameninţat pe directorul AVAS cu echivalentul a 20% din salariu pentru fiecare zi de întârziere în predarea documentelor. Potrivit unui comunicat de ieri al ARC, instituţia a transmis ONG-ului o adresă prin care solicita ca reprezentanţii acestuia să se prezinte la sediul instituţiei cu hârtia necesară fotocopierii documentelor pe care instanţa le-a indicat ca fiind obligatoriu de predat către aceştia, respectiv dosarul de privatizare şi raportul de evaluare de la SC Automobile SA Craiova. \"Întrucât AVAS se află în situaţia notorie a blocării tuturor conturilor ca urmare a popririlor instituite în baza titlurilor executorii deţinute de creditorii FNI, suntem în imposibilitatea de a avansa cheltuielile necesare fotocopierii înscrisurilor (cerute, n.r.). În aceste condiţii vă solicităm să vă prezentaţi la sediul AVAS cu hârtia necesară fotocopierii. Având în vedere caracterul confidenţial al înscrisurilor solicitate, fotocopierea urmează a se realiza la sediul AVAS de către un reprezentant al instituţiei, în prezenţa unui reprezentant al Societăţii Academice din România (membru fondator al ARC, n.r.)\", se arată într-o adresă a AVAS dată publicităţii ieri de ONG. Într-un comunicat ce însoţeşte adresa AVAS, reprezentanţii ARC afirmă că şefii AVAS le-au pus la dispoziţie \"fix nouă ore pentru a ridica documentele solicitate în urmă cu un an şi jumătate\". \"Disponibilitatea directorului (AVAS, n.r.) poate fi explicată şi de faptul că urma a fi amendat de instanţă cu 20 la sută din salariu pentru fiecare zi de întârziere în oferirea informaţiilor solicitate\", scriu reprezentanţii ARC, care povestesc cum au mers la sediul AVAS \"cu cele o mie de coli sub braţ\". Aceştia au povestit că, în holul instituţiei, \"pe peretele din dreapta\", se află un mesaj care, în acest context, este \"imens şi cinic\". Textul acestuia este: \"Accesul la informaţie nu este o favoare, E UN DREPT! Eu am de gând să-l folosesc, e dreptul meu! Tu?\". Să mai comentăm?