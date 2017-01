Avatar 2, 3 şi 4 costă „sub un miliard de dolari”

James Cameron se va întoarce în Noua Zeelandă pentru a filma trei continuări la ”Avatar”, filmul său de mare succes despre uriaşii locuitori albaştri ai planetei Pandora. Regizorul a făcut anunţul public ieri, în capitala neo-zeelandeză, cu producătorul Jon Landau şi premierul John Key. Filmele vor fi produse de Lightstorm Entertainment şi Twentieth Century Fox. ”Avatar”, lansat în 2009 şi filmat în Noua Zeelandă, a câştigat trei Premii Oscar şi este filmul cu cele mai mari încasări din istorie, cu aproape 2,8 miliarde de dolari.

James Cameron a afirmat că plănuieşte să finalizeze filmarea principală la cele trei continuări deodată, posibil pe o perioadă de nouă luni, începând cu 2015. Prima continuare ar urma să fie lansată de Crăciun, în 2016, iar următoarele două, la sfârşitul lui 2017 şi 2018. ”Este emoţionant să anunţ oficial că aducem filmele ”Avatar” în Noua Zeelandă”, a afirmat acesta în conferinţă de presă. ”Am avut o experienţă frumoasă turnând primul film”, a continuat regizorul. James Cameron a refuzat să dezvăluie bugetul pentru cele trei continuări, însă a afirmat că acestea vor costa mai puţin de un miliard de dolari. Oficialii din Noua Zeelandă vor acorda o scutire de taxe de 25%. Lightstorm şi Twentieth Century Fox vor cheltui cel puţin 413 milioane de dolari în Noua Zeelandă.

James Cameron a fost mult mai vorbăreţ când a vorbit despre procedeele de filmare. Va filma în 3D cu 48 de cadre pe secundă, deşi în mod obişnuit se folosesc 24 de cadre pe secundă. Astfel, James Cameron va dubla viteza cadrelor cu intenţia ca imaginile să fie cât mai realiste şi mai impresionante. Este un pariu important pntru regizorul canadian pentru că, până acum, această tehnologie a atras un răspuns mixt atât din partea criticilor, cât şi a spectatorilor.

Actorul american Tom Cruise îşi va relua rolul din filmul ”Jack Reacher / Jack Reacher: Un glonţ la ţintă” într-o continuare a acestui lungmetraj, ce va fi produsă de Paramount Pictures şi Skydance Productions. Tom Cruise a interpretat personajul Jack Reacher în thrillerul lansat pe marile ecrane în 2012. Filmul a avut la bază romanul ”One Shot”, publicat în 2005 de scriitorul britanic Lee Child. Jack Reacher a devenit apoi personajul principal dintr-o franciză literară. Noul film va avea la bază romanul ”Never Go Back”, care a fost publicat în luna septembrie. Acesta este cel de-al 18-lea volum din serie. Cele două companii de producţie caută în prezent un scenarist pentru noul proiect, întrucât Christopher McQuarrie, scenaristul şi regizorul primului film, va fi ocupat în perioada următoare cu filmările de la cel de-al cincilea opus al francizei ”Mission Impossible / Misiune: Imposibilă”. Lungmetrajul ”Jack Reacher” a fost considerat un semieşec de casă, întrucât a obţinut încasări de doar 80 de milioane de dolari în America de Nord, dar a fost salvat de box office-ul internaţional şi a obţinut în cele din urmă încasări mondiale de 218,3 milioane de dolari.

Serialul de televiziune ”Californication”, care îl prezintă în rolul principal pe actorul american David Duchovny, se va încheia în 2014, după difuzarea celui de-al şaptelea sezon. Ultimele 12 episoade ale serialului, care prezintă viaţa unui romancier ce suferă de un blocaj de inspiraţie şi de o criză a vârstei a doua, vor fi difuzate începând din 14 aprilie 2014. Aclamatul serial, din a cărui distribuţie au făcut parte actriţa britanică Natascha McElhone şi vedeta din ”Sex and the City” Evan Handler, a câştigat numeroase trofee, inclusiv două premii Emmy, iar David Duchovny a câştigat un Glob de Aur. Serialul a atras în distribuţia sa nume precum Rob Lowe, Michael Ealy, fiica rockerului Lenny Kravitz, tânăra Zoë, şi Tommy Lee, toboşarul trupei Mötley Crüe.

Următorul film din franciza SF ”Terminator”, care va fi lansat pe marile ecrane în iunie 2015, se va intitula ”Terminator: Genesis”. Alan Taylor, regizor al filmului ”Thor: The Dark World / Thor: Întunericul” şi al unor episoade din serialul ”Games of Thrones / Urzeala tronurilor”, va regiza noul film din franciza ”Terminator”. Acest proiect cinematografic va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Laela Kalogrodis şi Patrick Lussier. Studiourile Paramount Pictures au anunţat noul proiect în luna iunie şi au dezvăluit faptul că acest film va fi primul dintr-o nouă trilogie din seria ”Terminator”. Numele actriţei Emilia Clarke, interpreta personajului Daenerys Targaryen din serialul ”Games of Thrones / Urzeala tronurilor”, produs de HBO, a fost asociat cu rolul Sarah Connor, în noua trilogie. Alte surse spun însă că acest rol feminin emblematic va fi interpretat de Brie Larson sau de Margot Robie. Reprezentanţii studiourilor Paramount nu au dezvăluit deocamdată dacă Arnold Schwarzenegger va juca în noul film ”Terminator”, însă actorul şi-a confirmat participarea la acest proiect, spunând de mai multe ori pe parcursul anului celebra replică: ”I'll be back / Mă voi întoarce”.