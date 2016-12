“Avatar”, recompensat cu trei Empire Awards

Filmul SF 3D “Avatar”, de James Cameron, a primit, duminică seară, trei trofee la gala Empire Film Awards, care a avut loc la Londra. Într-o seară în care au fost preferate peliculele SF şi fantasy, “Avatar” s-a impus la categoria Cel mai bun film, James Cameron a fost desemnat Cel mai bun regizor, iar Zoe Saldana, care face parte din distribuţia lungmetrajului, s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă.

Christoph Waltz, premiat la începutul lunii cu un Oscar pentru rolul din “Ticăloşi fără glorie”, de Quentin Tarantino, a primit premiul Empire la categoria Cel mai bun actor. “Harry Brown” a fost desemnat Cel mai bun film britanic, “In the Loop” s-a impus la categoria Cea mai bună comedie şi filmul suedez “Let the Right One in” a triumfat la categoria Cel mai bun horror. Totodată, “Star Trek: Un nou început”, în regia lui J.J. Abrams, a fost desemnat Cel mai bun film SF/ fantasy. Actorul britanic Ian McKellen, care a jucat în trilogia “Stăpânul inelelor” şi în filmele din seria “X-Men”, a fost recompensat cu premiul Empire Icon. În cadrul aceleeaşi gale, Jude Law, care a putut fi văzut recent pe marile ecrane în rolul doctorului Watson din filmul “Sherlock Holmes”, regizat de Guy Ritchie, a fost recompensat cu premiul Empire Hero.

Gala Empire Awards, organizată la Grosvenor House Hotel din Londra, a fost prezentată de actorul de comedie irlandez Dara O\'Briain. Nominalizările şi câştigătorii fiecărei categorii au fost desemnaţi prin voturile exprimate online de cititorii revistei “Empire”, dedicată industriei cinematografiei.