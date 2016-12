Aveți un copil supradotat? Iată cum puteți verifica!

Dacă aveți copii inteligenți și credeți că aceștia sunt capabili de performanțe înalte, ar trebui să-i orientați încă de mici la școli speciale, care să le valorifice abilitățile și să-i îndrume către dezvoltarea talentelor lor. Pentru copiii supradotați au fost create în România Școala de Excelență - singurul program academic din România pentru copiii supradotațI - și Școala Leonardo Gifted Education (școală britanică internațională de nivel primar cu program normal, dedicată în exclusivitate copiilor supradotați). Centrul Gifted Education lansează în această perioadă programul de testări IQ pentru selecția la nivel internațional a copiilor cu abilități înalte. Programul de testări IQ pentru copii peste 6 ani face parte din cel mai amplu proiect realizat în România, dar și la nivel internațional, de susținere a copiilor cu abilități înalte și a fost lansat în țara noastră în 2010. Testările vor avea loc în București, în str. Berzei nr. 22, în următoarele zile: 15 martie (duminică) - ora 14.00, 18 aprilie (sâmbătă) - ora 9.00, 26 aprilie (duminică) - ora 14.00, 2 mai (sâmbătă) - ora 9.00 și 17 mai (duminică) - ora 14.00. Înscrierile pentru testare se realizează online pe http://giftededu.ro/calendar-2015, unde părinții găsesc informații și despre nevoile copiilor supradotați. Identificarea supradotării din timp este la fel de esențială ca și orice altă direcție de excepționalitate. Părinții sunt, de obicei, primii observatori ai comportamentului de supradotare și tot ei sunt cei care pot lua decizia testării, de unde și importanța observării și implicării părinților în acest proces, sunt de părere specialiștii. De asemenea, copiii supradotați au risc social înalt în urma nevoilor lor speciale, care nu sunt asigurate în sistemul obișnuit de educație, mai adaugă experții.

6% DINTRE COPIII ROMÂNI, SUPRADOTAȚI Pentru ca un copil să se dezvolte la întregul său potențial, este nevoie de părinți activi, bine informați și pregătiți, care recunosc abilitățile copiilor lor, îi susțin în învățare și le cunosc nevoile speciale. “Statistic vorbind, România are printre cei mai mulți copii supradotați din Uniunea Europeană, iar acest program pe care l-am lansat are menirea de a-i descoperi, pentru a îi susține cu o educație diferențiată. Parlamentul European recomandă țărilor membre educație diferențiată și politici educaționale care să susțină valorificarea potențialului înalt al acestor copii”, a declarat președintele Centrului Gifted Education, Monica Gheorghiu. Aceasta a adăugat că centrul pe care îl conduce estimează că în România există peste 190.000 (apoximativ 6% din numărul total al elevilor) de copii supradotați academic cu vârsta sub 15 ani. ”Este un număr impresionant. Estimăm că în fiecare clasă de 30 de copii se pot găsi minimum 1 - 2 copii supradotați intelectual”, a precizat Gheorghiu.

NECESITATEA EDUCAȚIEI DIFERENȚIATE În 2010, 835 de copii din România au fost testați în cadrul Proiectului-Pilot de Testare a Inteligenței copiilor la nivel internațional, iar 40% dintre aceștia (338 de copii) au fost identificați cu intelect superior. Totodată, același studiu a arătat că 63% din participanții la testarea internațională au obținut scoruri ce îi situează în primii 5 - 10% dintre copiii de aceeași vârstă, ceea ce denotă un intelect de nivel superior sau capacități intelectuale peste medie. Procentul este cu atât mai important cu cât acesta semnalizează nevoia educației diferențiate și a unor politici educaționale care să susțină valorificarea potențialului înalt al acestor copii, conform Recomandării 1248/1994 a Parlamentului European și Legii 17/2007, care prevede educația copiilor și tinerilor cu potențial înalt.