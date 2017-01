„Ave Maria”, concert eveniment la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă va fi, pe data de 27 septembrie, cu începere de la ora 19.00, gazda unui concert eveniment extraordinar, care va aduce în faţa publicului de la malul mării momente muzicale deosebite din creaţia universală şi românească, alternate cu momente poetice susţinute de marele actor Alexandru Mereuţă. În spectacolul intitulat „Ave Maria” vor evolua nume importante ale scenei lirice româneşti, precum soprana Mihaela Stanciu, prim solistă a Operei Naţionale din Bucureşti, laureată la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale şi baritonul Bogdan Ocheşel, acompaniaţi la pian de Natalia Gribinic. De asemenea, invitaţi vor fi membrii coralei „Filotheos” din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, iar Narcis Străjescu, elev în clasa a IV-a, va susţine un moment muzical la pian. Intrarea publicului la acest concert eveniment va fi liberă.

Întreaga manifestare este organizată de asociaţia culturală non-profit „Opera Viva”, care are ca scop promovarea artiştilor, atît a celor consacraţi, cît şi a celor aflaţi la început de drum şi care, odată cu acest spectacol, se lansează oficial în peisajul cultural constănţean. Preşedintele asociaţiei „Opera Viva” şi totodată, principalul organizator al evenimentului de sîmbăta viitoare este baritonul Bogdan Ocheşel. Artistul se află, deja, la cel de-al cincilea proiect de acest gen. „Acest eveniment se înscrie într-o serie de spectacole lirice pe care am avut bucuria să o organizez şi coordonez, debutînd pe data de 11 aprilie 2006, cu un Concert de Arii şi Lieduri, organizat în colaborare cu Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski. Am continuat cu ‘Dan Iordăchescu - În anul marilor aniversări’, proiect desfăşurat în colaborare cu Rotary Club, în data de 17 septembrie 2007, spectacol-eveniment aniversar al marelui artist emerit al României şi ‘1 Decembrie - Ziua Naţională a României’- spectacol desfăşurat pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski. Ultimul spectacol al acestei serii, ‘Concert de Crăciun’, a avut loc în data de 22 decembrie 2007, la Muzeul de Artă Constanţa”, a precizat baritonul Bogdan Ocheşel. În cadrul acestor manifestări de excepţie, spectatorii constănţeni s-au întîlnit cu personalităţi culturale de marcă, precum: baritonul Dan Iordăchescu - unul dintre cei mai premiaţi artişti lirici ai ţării noastre, soprana Daniela Vlădescu - director general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa şi prim solistă în cadrul Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, basul Pompeiu Hărăşteanu, soprana Irina Iordăchescu, pianista Alina Deleanu, pianistul Dan Tudor Scripcariu, pianista Natalia Gribinic, actorul Alexandru Mereuţă, precum şi plasticieni renumiţi ai Uniunii Artiştilor Plastici din Constanţa, printre care curatorul Eusebio Spânu. Pentru materializarea acestor proiecte, Bogdan Ocheşel a colaborat cu corul „Ion Pelearcă” - dirijor preot Anghel Dincu, corul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” - dirijor prof. Horaţiu Alexandrescu şi corul Arhiepiscopiei Tomisului.

Bogdan Ocheşel are o carieră artistică de zece ani în cadrul Operei Constanţa, din anul 1998, iar din 2007, a devenit angajat al Operei Royale din Liege. Talentatul artist a avut şansa de a cînta în aproape toate ţările mari ale lumii, atît datorită Operei din Constanţa, cît şi a colaborării cu Opera din Liege.