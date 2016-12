Avea cinci beţe înfipte în zona anusului!

16:21:42 / 07 Martie 2014

debili mintali si alcoolici

asemenea oameni si debili mintali si alcoolici si bolnavi psihic ar trebui internati in azile sau daca mai pot face o munca usoara sa fie pusi munceasca in azile pana la batranete,in loc sa stea pe strazi ,victimele unor ticalosi ordinari ..desigur asta ar fi intr un styat civilizat nu in romanistanul legii junglei unde unii traiesc imparateste si altii abia isi taraie zilele