Avem alternativă!

PROIECT AMBIŢIOS. Acuzaţi de Putere că nu vin cu o alternativă concretă şi se rezumă doar la a acuza în stânga şi în dreapta, reprezentanţii Uniunii Social Liberale (USL) au prezentat, vineri, Programul economic al Uniunii. În linii mari, Programul economic al USL stabileşte o serie de obiective centrate în zona pieţei muncii, printre care crearea unui milion de locuri de muncă, reducerea cu 5% a Contribuţiilor Asigurărilor Sociale pentru angajatori şi creşterea salariului minim pe economie la 800 de lei pe lună. Conducerea USL a anunţat că îşi propune ca dezvoltarea să fie asigurată de agricultură şi energie, sisteme publice, competitivitate, inovaţie - cercetare, creşterea nivelui de trai.

ŢINTELE USL: UN MILION DE NOI LOCURI DE MUNCĂ, REDUCEREA CAS, SALARIUL MINIM - 800 DE LEI

„Instrumente de creare de noi locuri de muncă: reducerea costului muncii, stimularea sectorului privat, scăderea fiscalităţii, încurajarea capitalului naţional (cu accent pe zona industrială), atragerea investiţiilor străine, absorbţia fondurilor europene, creşterea competitivităţii”, enumeră USL. Programul economic al Uniunii prevede şi reducerea şomajului în rândul tinerilor, precum şi condiţionarea participării la licitaţiile pentru lucrări publice de existenţa a minimum 10% angajaţi tineri.

TAXE PENTRU TOATE BUZUNARELE. De asemenea, Programul economic al USL prevede adaptarea actualului acord cu FMI şi negocierea în 2013 a unuia nou, asigurând că primul buget al Uniunii va fi multianual, el fiind suplimentat cu venituri provenite din „oprirea risipei bugetare” ori din „revizuirea sistemului de vânzare a drepturilor de poluare”. USL prevede opt surse suplimentare de venituri: „creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, oprirea risipei bugetare (-50%), combaterea eficientă a evaziunii fiscale, îmbunătăţirea colectării (inclusiv prin audit internaţional), contracte de performanţă în sistemul public, redevenţele statului, suprataxarea tranzacţiilor speculative, revizuirea sistemului de vânzare a drepturilor de poluare”. Din program mai iese în evidenţă faptul că se va menţine plafonul de 16% pentru veniturile salariale ce depăşesc 1.600 de lei pe lună, în timp ce veniturile mai mici se impozitează diferenţiat, cu cote de 8 - 12%. Programul USL mai prevede, la capitolul măsurilor de stimulare a sectorului privat, o cotă redusă de TVA la producţia de cereale, pâine, carne proaspătă, lapte şi legume, fructe proaspete - TVA 24%, din care 9% către buget şi 15% dedus producătorului.

Program deschis dezbaterii

Senatorul de Constanţa al PSD Alexandru Mazăre a declarat că, deocamdată, sunt prezentate publicului direcţiile principale pe care USL să le implementeze după ce ajunge la guvernare. ”Urmează ca fiecare dintre aspectele prezentate să fie detaliate prin măsuri concrete. Spre exemplu, să creăm locuri de muncă. Se va intra în amănunt până la ultimul detaliu şi se va prezenta fiecare program în parte. Tot timpul auzim această dezinformare că USL nu are soluţii, că nu venim în “arenă”. Uite că USL are un program pe care îl prezintă publicului spre dezbatere, pentru că nimeni nu se naşte deţinătorul adevărului suprem. Poate, din mediul sindical, de la patronate, vin anumite idei şi pot fi incluse în program”, a spus Alexandru Mazăre, care a adăugat că în cadrul USL nu este nicio problemă în ceea ce priveşte stabilirea cotei unice, care va fi în trepte, în funcţie de venituri.

COLABORARE CU FMI, NU SUBORDONARE. Co-preşedintele USL Crin Antonescu a declarat că, atunci când USL va prelua guvernarea, politica economică a României va fi făcută de Guvern şi sub controlul Parlamentului, nu sub cenzura preşedintelui, a FMI sau a BNR. Liderul liberal a precizat că un guvern raţional şi responsabil are forme de parteneriat şi cooperare necesare şi cu preşedintele, şi cu BNR, şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, sindicate, patronate. Liderul PNL a mai spus că FMI a constatat că România este un soi de „semi-colonie”, fără Guvern, şi atunci, ca orice bancă, şi-a impus condiţiile prin care „a guvernat România”, arătând că un viitor guvern USL se va comporta cu Fondul ca un reprezentant al intereselor ţării. Tot Antonescu a mai spus că programul economic asumat de USL nu poate primi acuza tradiţională de populism, pentru că nu promite mărirea salariilor sau pensiilor în două sau şase luni, ci ia în calcul toate dificultăţile. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că Uniunea îşi propune să reducă TVA-ul, anual, cu câte 1%, până când taxa pe valoarea adăugată va ajunge la 19%.