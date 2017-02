În sfârșit! Avem buget! Președintele Klaus Iohannis și-a făcut „milă“ de români și a promulgat joi, 16 februarie, legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale pentru 2017. Pentru a face acest lucru, șefului statului i-au trebuit 10 zile să se decidă. Chiar și așa, Iohannis și-a pus semnătura pe cele două legi cu strângere de inimă, spunând că este nemulțumit de proiecția bugetară creionată de Guvernul Grindeanu. Ba mai mult, el a dat senzația că face un favor și că a luat această decizie pentru a nu băga țara în criză. Prea târziu, spunem noi, pentru că întârzierea promulgării bugetului se resimte din plin. Spre exemplu, pensionarii și bugetarii ar fi putut să aibă veniturile mărite de la 1 ianuarie. În schimb, cele două categorii sociale vor beneficia de noile facilități abia de la 1 martie.

I-a dat Dumnezeu lui Klaus Iohannis mintea cea de pe urmă și președintele a promulgat legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale pentru 2017. Deși a avut timp berechet la dispoziție, șefului statului i-au trebuit 10 zile să se decidă să promulge cele două legi. Chiar și așa, Iohannis și-a pus semnătura pe cele două legi cu strângere de inimă, spunând că este nemulțumit de proiecția bugetară creionată de Guvernul Grindeanu. Ba mai mult, el a dat senzația că face un favor și că a luat această decizie pentru a nu băga țara în criză. Prea târziu, spunem noi, pentru că întârzierea promulgării bugetului se resimte din plin. Spre exemplu, dacă Iohannis nu băga bețe în roate Executivului, pensionarii și bugetarii ar fi putut să aibă veniturile mărite de la 1 ianuarie. În schimb, pentru că legea bugetului a fost promulgată abia în 16 februarie, cele două categorii sociale vor beneficia de noile facilități abia de la 1 martie. Iar exemplele pot continua. De altfel, indolența președintelui Klaus Iohannis a fost criticată și de premierul Sorin Grindeanu, care a spus, joi, în ședința de Guvern, că nu înțelege de ce șeful statului întârzie să aprobe promulgarea legii bugetului de stat. La ședința de miercuri, șeful Executivului le-a mulţumit miniştrilor din Cabinetul său pentru faptul că îşi continuă activitatea, deşi bugetul întârzie a fi promulgat. „Măsurile sociale și economice pe care le-am luat şi pe care le aveam în programul de guvernare, din cauza nepromulgării bugetului încă, sunt puse sub semnul întrebării. Noi ne-am făcut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevăzut banii în buget pe toate aceste măsuri“, a afirmat Grindeanu. Potrivit premierului, întârzierea promulgării bugetului a afectat atât funcţionarea ministerelor, cât şi a autorităţilor judeţene şi locale.

CE A URMĂRIT ȘEFUL STATULUI

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, președintele Klaus Iohannis a declarat că nu se grăbește să promulge legea bugetului de stat, adoptată de Parlament în urmă cu 10 zile. Iohannis a declarat că este „îngrijorat” în ce priveşte legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale pentru 2017 și că va lua o decizie abia în zilele următoare. Nu știm ce înseamnă pentru Iohannis câteva zile, însă tărăgănarea promulgării legii bugetului de stat a afectat grav economic și social România. Nu de puține ori specialiștii în economie au atras atenția că, din cauza situației, atât Guvernul, cât și administrațiile publice locale nu pot implementa proiecte și nu pot face plăți.

PIEDICI PENTRU PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PSD?

Dincolo de efectele negative asupra economiei, analiștii politici au spus că toată această întârziere nu a avut nicio legătură cu bugetul și că totul a făcut parte dintr-un joc al șefului statului, care a dorit împiedicarea aplicării programului de guvernare. Nemulțumiți de întârzierea promulgării legii bugetului au fost și primarii social democrați din județul Constanța. „Ioahnnis a avut la dispoziție 10 zile să analizeze pe toate părțile bugetul. Ar trebui să lase Guvernul să-și facă treaba. El trebuie să știe că, prin întârzierea legii bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt afectate instituțiile județene și locale“, a declarat primarul comunei Siliștea, Mihai Soare.