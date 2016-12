Avem cea mai ieftină benzină din EU

România este ţara cu cea mai ieftină benzină din Europa, potrivit ultimelor statistici ale „Oil Bulletin” (buletin informaţional despre preţurile produselor petroliere în statele UE, apărut sub egida Comisiei Europene - n.r.). Asta nu înseamnă, însă, nimic pentru locuitorii ţării noastre, în condiţiile în care statistica dată publicităţii compară doar preţul combustibilului, nu şi puterea de cumpărare a populaţiei. Prin urmare, dacă vorbim în cifre absolute, atunci da, preţul la pompă al unui litru de benzină în România este cel mai mic dintre toate statele UE (1,306 euro). Mai precis, 1,306 euro. Data de referinţă a ultimului buletin statistic este 25 martie, iar cursul de schimb utilizat este de 4,41 de lei. Bulgaria, statul care, tradiţional, avea un preţ mai mic decât al nostru, are un preţ la pompă de 1,327 euro pentru un litru de benzină. Grecii au ajuns să aibă un preţ aproximativ egal cu cel din statele nordice: 1,729 de euro, faţă de Suedia (1,730 euro), Finlanda (1,665 euro) şi chiar mai puţin decât britanicii, care cumpără un litru de benzină cu 1,609 euro. Italia este statul european cu cel mai mare preţ la benzină: 1,780 de euro pe litru. Păcat că, atunci când comparăm preţul cu nivelul salariilor din ţară, ne dăm seama că românii trebuie să facă sacrificii enorme pentru a putea cumpăra combustibil, chiar dacă are cel mai mic preţ din UE. (A.J.)