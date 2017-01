Avem cei mai mulţi bolnavi de hepatita C din Europa

Specialiştii în domeniul medical atrag atenţia că ţara noastră deţine un loc fruntaş în Europa la totalul cazurilor de hepatită C şi un loc patru ca rată a mortalităţii bolilor hepatice cronice. „Aproape 10% dintre cele 12 milioane de persoane care se presupune că sunt infectate cu virusul hepatitei C, în întreaga Europă, sunt din România”, a anunţat prof. dr. Carmen Dorobăţ, reprezentant al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România. Specialistul a mai precizat că, în România, mortalitatea de cauză hepatică este de trei ori mai mare faţă de media europeană, respectiv de 15 decese la 100.000 de locuitori. „Dorim să tragem un semnal de alarmă. Considerăm că, în lipsa unui program naţional pe hepatite, screeningul afecţiunilor hepatice este încă realizat în prea puţine unităţi sanitare. Situaţia bolnavilor depistaţi este una gravă din cauza lipsei fondurilor”, a declarat Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România. La Constanţa, în luna august, erau în evidenţele medicilor aprox. 100 de bolnavi cu hepatită C şi aprox. 50 cu hepatita B.