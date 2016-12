Avem cele mai multe locuinţe asigurate

REZULTATE SUB AŞTEPTĂRI. Doar 8,63% dintre proprietarii români şi-au asigurat locuinţele, după un an de la startul programului Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID). „Au fost încheiate 727.000 de poliţe, rezultat sub aşteptările iniţiale. Acum un an, la startul programului, spuneam, optimist, că la 15 iulie 2011 am putea avea 15-20% dintre locuinţe asigurate cu o poliţă obligatorie”, a declarat preşedintele PAID, Marius Bulugea. În primele două săptămâni din iulie, ritmul de subscriere a poliţelor a depăşit un vârf de 20.000 poliţe/zi, din care 67% în mediul urban şi 33% în cel rural. Aproximativ 70% dintre poliţele emise au fost de 20 euro, pentru locuinţe de tip A. Cele mai multe poliţe din mediul urban au fost încheiate în Bucureşti (148.000), Constanţa (53.840), Timiş (31.915), Prahova (31.259) şi Galaţi (28.795). În mediul rural, cele mai multe asigurări au fost încheiate în Constanţa (13.600), Galaţi (13.539) şi Teleorman (12.760). Potrivit PAID, Constanţa se numără printre puţinele judeţe în care ritmul zilnic de subscriere a poliţelor în mediul rural a depăşit pragul de 10.000. Astfel, judeţul Constanţa este primul din ţară, după procentul locuinţelor asigurate, cu 20,38%, dintr-un total de 264.000 de locuinţe. Constanţa depăşeşte Bucureştiul, unde sunt asigurate 18,70% din aproape 793.000 de locuinţe. La polul opus se află Maramureş, Sălaj, Alba, Harghita, Gorj şi Bistriţa-Năsăud, unde nivelul este sub 5%.

AMENZI DE 100 - 500 LEI, DIN 5 AUGUST. Începând cu 5 august, proprietarii care nu au încheiat o asigurare vor începe să fie amendaţi de primari, cu sume cuprinse între 100 şi 500 lei, a declarat recent preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu. În primele 12 luni ale programului, PAID a plătit despăgubiri de 87.375 lei, în urma a 46 dosare de daună avizate, din care au fost achitate până acum 16. Dauna medie are o valoare din 5.461 lei. „Cele mai multe dosare de daună au fost deschise în judeţele Harghita, Prahova şi Braşov. Daunele înregistrate sunt izolate, pentru că numărul poliţelor încheiate în teritoriu se află înca la un nivel extrem de redus comparativ cu fondul locativ existent în zonele respective”, mai spune Marius Bulugea.