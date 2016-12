Avem donatori, nu avem finanţare...

„Ca la noi, la nimeni...”. Aceasta este una dintre cele mai uzitate expresii în dialogul cotidian curent şi se referă, în principal, la situaţiile ciudate pe care ne este dat să le întâlnim la tot pasul. În această categorie se încadrează şi situaţia generală a Sănătăţii în România şi în special cazul donaţiilor de organe. Dacă în trecut ne plângeam că nu avem donatori, iar listele interminabile de aşteptare pentru transplanturi nu făceau decât să aducă în pragul deprimării pe cei care ajungeau pe ele, acum, deşi avem donatori, listele rămân la fel de lungi pentru că nu avem finanţare. Paradoxul este explicat de secretarul de stat în Ministerul sănătăţii (MS) dr. Raed Arafat, care a declarat, ieri, într-o emisiune de televiziune, că România a înregistrat, în primele luni ale anului, o explozie de donatori de organe, „care ne-au luat prin surprindere”, iar finanţarea nu a fost adaptată acestei noi situaţii. În emisiune a fost prezentat cazul unui tânăr care are nevoie de transplant bipulmonar, însă finanţarea nu a fost aprobată, întrucât banii au fost cheltuiţi pe transplantul medular, iar pacientului i s-a cerut să aştepte suplimentarea bugetului pentru tratament în străinătate. Invitat în emisiune, şeful Clinicii de chirurgie şi transplant hepatic Fundeni din Bucureşti, prof. dr. Irinel Popescu, a spus că trebuie înţelese \"poziţia finanţatorului care trebuie să-şi împartă bugetul în foarte multele necesităţi ale sistemului de sănătate şi faptul că România nu este singura ţară care face o anume cuantificare a numărului de operaţii în funcţie de prognoză şi alocă o anumită sumă de bani în funcţie de această prognoză\". Popescu a dat ca exemplu Noua Zeelandă, care, în perioada când nu avea program de transplant, transporta bolnavii în Australia şi finanţa, anual, şase operaţii, iar intervenţiile peste acest număr erau mutate în alt an. Contactat telefonic în emisiune, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii (MS) Raed Arafat a fost întrebat cum s-a ajuns în situaţia de a fi cheltuiţi toţi banii de transplant. \"Este o situaţie fericită că s-a ajuns aşa, pentru că a crescut numărul donatorilor. După ce s-a aprobat ordinul prin care s-au nominalizat ordonatorii de transplant la secţiile de terapie intensivă şi s-a ameliorat organizarea pentru recunoaşterea bolnavilor potenţiali donatori, am avut o explozie de donatori, ceea ce este un lucru pozitiv. Acum trebuie să adaptăm finanţarea la această explozie, pentru că nimeni nu s-a aşteptat la asta, vă spun sincer\", a spus Arafat, care a adăugat că ştie din \"promisiuni\" chiar de la ministrul Sănătăţii despre o creştere a fondurilor pentru transplant, la rectificare, spre a se face faţă creşterii numărului de donatori.

Referitor la cazul tânărului, Arafat a declarat: \"Lista persoanelor care solicită tratament fie pentru leucemie, fie pentru transplant medular, fie pentru operaţii care nu se fac deloc în ţară şi trebuie făcute în străinătate în regim de urgenţă, inclusiv cum este cazul transplantului bipulmonar, este mult peste nivelul sumei alocate la finanţare. (...) Dacă eu mă pun în locul comisiei, comisia poate că a analizat la rece situaţia şi a hotărât să dea banii respectivi în anumite situaţii în care, poate, impactul lor era imediat\". Oficialul MS a dezvoltat situaţia fondurilor, precizând că, din păcate, bugetul Sănătăţii nu poate fi rectificat decât din iulie. \"Situaţia în care ne aflăm este total ingrată, pentru că trebuie să se ia decizii pe tratamente, pe anumite alocări de tratamente şi, din păcate, se ajunge la acest lucru, la fel ca în multe ţări, din cauza limitărilor la finanţare a sistemelor sanitare\", a mai spus Raed Arafat. Tot secretarul de stat a dat exemple de situaţii în care banii din sistem sunt, practic, irosiţi. \"Găsim materiale cumpărate care stau în stocuri, nefolosite. Numai anul trecut a fost aruncată pe apa Sâmbetei o sumă de bani pe medicamente care au expirat. Eu aş zice că este o responsabilitate împărţită, avem o capacitate de control destul de limitată la nivelul sistemului sanitar\", a adăugat Raed Arafat. La rândul lui, Irinel Popescu a spus că ar fi regretabil să fie oprit transplantul din lipsă de finanţare. \"În continuare cred şi sper că ministrul Sănătăţii va găsi resursele pentru a acoperi finanţarea suplimentară de care e nevoie\", a adăugat el.