Avem dreptul să plătim taxe

Nu vă faceţi probleme, Traian Boc va scoate ţara din criză, aşa cum a promis. După cum este structurat bugetul pentru 2010, România va ieşi cu siguranţă din recesiune, chiar şi cu preţul sacrificării unei mari părţi a populaţiei. Dar cei care vor supravieţui vor fi sănătoşi tun! Cu toţii am auzit de taxa pe care Ministerul Sănătăţii o va impune pentru alimentele „nesănătoase”. Noua taxă nu are nicio legătură cu creşterea veniturilor la bugetul falimentar de stat. Nuuuu.... Cu siguranţă, principala preocupare a guvernanţilor se îndreaptă către „sănătatea” noastră. Care va să zică, atunci când e foametea mai mare, este cazul să avem o alimentaţie sănătoasă. Guvernul va scumpi toate alimentele care dăunează grav sănătăţi, impunând oarecari accize similare cu cele pentru tutun, astfel încât românul să evite a se mai hrăni cu atare produse toxice, ca şi cum numărul decimat al salariaţilor, cu remuneraţia aproape înjumătăţită, şi-ar permite să mănânce alimente eco. Reculul¬?! Dacă în UE alimentele eco sunt de 4-5 ori mai scumpe decât restul alimentelor, în România este posibil ca „junk-food-ul” să ajungă la preţul mâncărurilor sănătoase, pe plafonul de lux. Ce ne facem însă cu stresul generat de scumpiri? Poate, pe logica guvernanţilor, ar trebui să fie accizat şi stresul. Să te ţii atunci venituri la stat. Aşa încât, să vedem cine mai mănâncă după aplicarea noilor accize. Conform listei de alimente propuse spre accizare, prin excludere, mai rămân câteva alimente care pot fi consumate fără a plăti supra-taxă la stat: lapte degresat, fructe, pâine şi... apă plată. Pentru o alimentaţie sănătoasă, diversificată pe timp de criză, facem apel la cei ce ne conduc pentru subvenţionarea producţiei şi distribuţiei de scoarţă de copac. Am auzit că scoarţa e sănătoasă şi nutritivă în timpuri de restrişte. Pe scurt, conform politicii lui Boc 4, românii au dreptul să tacă, să muncească şi să plătească taxe... aşa e în vremuri de criză. Ave Gubernare, morituri te salutant! (Salve guvernare, cei sortiţi morţii de salută!)