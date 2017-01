„Avem mai multe pîrghii pentru a ne realiza proiectele”

După ce Guvernul a primit votul de învestitură, parlamentarii constănţeni s-au declarat optimişti în ceea ce priveşte aprobarea unor proiecte care să vină în sprijinul dezvoltării judeţului Constanţa. “Noi sîntem aici să susţinem absolut toate proiectele pentru Constanţa şi pentru judeţul Constanţa. Vom face în aşa fel încît necesităţile judeţului Constanţa să fie puse în discuţie aici, în cel mai înalt for al ţării, Parlamentul României“, a declarat senatorul social democrat de Constanţa Nicolae Moga. În ceea ce priveşte învestirea constănţeanului Nicolae Nemirschi în funcţia de ministru al Mediului, deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin a declarat: “Este foarte important că oraşul Constanţa are un ministru. Avem un ministru care este un profesionist, avem portofoliul Mediului“. La rîndul său, senatorul PSD Alexandru Mazăre a spus că numirea lui Nemirschi în funcţia de ministru al Mediului este o şansă în plus pentru proiectele Constanţei. “Asta înseamnă că avem şi mai multe pîrghii pentru ca ceea ce noi ne-am propus să devină realitate. Concret, proiectul de scutire a TVA-ului pentru locuinţele ieftine, un proiect de lege pentru resuscitarea turismului“, a declarat Alexandru Mazăre. În schimb, parlamentarii liberali constănţeni nu s-au declarat mulţumiţi de noua formulă de guvernare. “Putea fi un guvern mai bun, putea fi un guvern care, într-adevăr, să se bazeze pe oameni care pot depăşi acest moment despre care nimeni nu ştie pe ce perioadă se va întinde - un an, doi, trei“, a declarat deputatul Gheorghe Dragomir.