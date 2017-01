Avem nevoie de 3-4 miliarde de euro anual pentru modernizarea energetică

România are nevoie de investiţii de trei-patru miliarde de euro anual pentru modernizarea infrastructurii energetice, a declarat, ieri, preşedintele GdF Suez, Eric Stab, la lansarea Cărţii Albe a Competitivităţii de către Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei în România. „Modernizarea energetică necesită investiţii consistente. Pentru a continua să modernizăm sistemul energetic, avem nevoie de trei-patru miliarde de euro anual. E un ciclu lung, care se întinde până în 2035. În România trebuie făcute investiţii în domeniul gazelor, electricităţii, termoficării şi eficienţei energetice”, a spus Stab. El a afirmat că multe dintre centralele electrice din România sunt depăşite din punct de vedere moral şi au nevoie de investiţii masive. „În electricitate, investiţiile au fost reduse. Centralele existente folosesc foarte mult combustibil, iar asta nu le face eficiente. România are o capacitate instalată de 22.000 de megawaţi, dar are nevoie de doar 1.500. Multe centrale trebuie închise pentru că nu respectă normele de mediu, iar altele sunt atât de vechi încât nu mai pornesc atunci când apeşi pe butoane. Trebuie să găsim oameni care să investească, iar pentru a investi ai nevoie de încredere. Ceea ce s-a întâmplat în industria energiilor regenerabile are un impact negativ asupra investiţiilor, după ce în ultimii ani s-au investit peste şapte miliarde de euro”, a precizat Stab. El consideră că modernizarea reţelelor de termoficare urbană ar trebui să devină o prioritate naţională. „Reţeaua de termoficare urbană este una dintre cele mai mari bogăţii ale României. În reţelele de termoficare urbană, pierderile de căldură sunt foarte mari. E nevoie de investiţii colosale. Dacă nu au loc rapid, va fi foarte greu ca aceste reţele să mai fie salvate. Dacă nu se acordă subvenţii masive, multe reţele vor dispărea. Eficacitatea energetică ar trebui să devină o prioritate naţională, pentru a păstra facturile energetice sub control”, a completat Stab. Potrivit lui Stab, Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar trebui să actualizeze anumite categorii de norme secundare, care în prezent sunt învechite, precum condiţiile-cadru pentru anumite licenţe sau regulile de schimbare a furnizorului de gaz. „ANRE ar trebuie să asigure o viziune pe termen lung pentru investitori, pentru ca aceştia să investească în fiecare zi, an de an, în modernizarea reţelelor. Această viziune va trebui să se fondeze, în mod obligatoriu, pe un raţionament economic predictibil, transparent şi pe o stabilitate a cadrelor de reglementare, fiscal şi legal. Mingea este în terenul ANRE”, a subliniat Stab.