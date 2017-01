“Avem nevoie de un guvern prietenos, nu de unul ostil“

Candidatul PSD în Colegiul senatorial 3, Alexandru Mazăre, împreună cu candidaţii social democraţi la Colegiile 7 şi 8 pentru Camera Deputaţilor, Matei Brătianu şi Manuela Mitrea, s-au întîlnit, ieri, cu cetăţenii din cartierul KM 4-5, în piaţa din această zonă. Social democraţii le-au vorbit oamenilor despre programul pe care PSD îl va pune în aplicare dacă va ajunge la guvernare, dar mai ales, despre proiectele pe care vor să le dezvolte la Constanţa. Alexandru Mazăre le-a explicat constănţenilor asupra faptului că în Constanţa ar fi fost realizate mult mai multe proiecte importante dacă nu ar fi fost puse atîtea piedici din partea liberalilor şi a pedeliştilor. “S-au opus tuturor proiectelor pe care am încercat să le facem pentru Constanţa, iar acum vin cu tupeu să ceară votul celor pe care i-au privat de multe lucruri. Ne-am propus să terminăm cu aceste lupte, să punem în fruntea ţării un Guvern prietenos şi nu unul ostil, la care să nu poţi ajunge“, a declarat Alexandru Mazăre. El a precizat că proiecte importante precum clinica de chirurgie cardiovasculară vor mai fi realizate la Constanţa. El a făcut referire şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a cărui reabilitare a fost oprită în urmă cu trei ani: “Spitalul din Constanţa ar fi fost acum la standarde europene dacă portocaliii nu ar fi oprit lucrările”. „De curînd, am demarat lucrul pentru construirea locuinţelor ieftine pentru tineri. Dacă am avea şi un Guvern care să ne susţină, poate că aceste loocuinţe ar putea fi terminate în trei ani şi nu în şase, cum ne-am propus noi. Avem nevoie de sprijin“, a adăugat Alexandru Mazăre. La rîndul său, Manuela Mitrea a declarat că România are nevoie de o guvernare stabilă. “Ne-am săturat de certurile dintre palate. Avem nevoie de siguranţă socială, economică, personală. Nu este normal să existe salarii foarte mici şi foarte mari. Oamenii trăiesc din ce în ce mai rău“, a spus Manuela Mitrea. Ea a menţionat că PSD are în vedere înfiinţarea unui fond de solidaritate, prin care un procent de 1% din fondul marilor companii să fie folosit pentru echilibrarea pensiilor. Matei Brătianu a completat afirmaţiile colegei sale şi a spus că social democraţii au în vedere majorarea salariului minim pe economie pînă la 1.000 lei, iar cea mai mică pensie va ajunge la 500 lei. El a mai vorbit şi despre ieftinirea preţului la produsele de bază, dar şi despre distribuirea energiei electrice la un preţ mai mic pentru populaţie şi la un preţ mai mare pentru firme.