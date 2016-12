Avem nevoie de un registru al bolnavilor de hepatită C

Preşedintele Casei Naţionale de Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, a subliniat necesitatea elaborării unui registru al bolnavilor de hepatită C, cel mai probabil cu ajutorul fondurilor europene, la lansarea Coaliţiei “Împreună împotriva hepatitei”, care are ca obiectiv demararea unui program clar de informare, prevenire, diagnosticare şi tratament al pacienţilor cu hepatită virală C (HCV). „Îi asigur pe membrii coaliţiei de toată susţinerea CNAS. Trebuie să îmbunătăţim sistemul de supraveghere. În acest moment nu există un sistem foarte clar de supraveghere, nu avem un program de screening foarte bine pus la punct şi, din păcate, foarte mulţi dintre pacienţi sunt diagnosticaţi foarte târziu şi într-un mod întâmplător. Trebuie obligatoriu să construim registrul bolnavilor cu hepatită C”, a spus Buşoi. Directorul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, prezent la lansarea Coaliţiei, a arătat că registrul naţional al hepatitelor acute şi cronice se doreşte a fi operaţional începând cu 1 ianuarie 2014. Profesorul a precizat că registrul se impune în contextul incidenţei hepatitei C în România - 3,4% din populaţie. Conform datelor de incidenţă, în România există peste 600.000 de cazuri de persoane infectate cronic cu virusul hepatitic C.