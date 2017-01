“Avem o economie prea puţin competitivă”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, cu ocazia reuniunii consilierilor economici şi comerciali din reţeaua externă, desfăşurată la Palatul Ştirbey, organizată de Ministerul pentru IMM-uri, că România are “o economie care este prea puţin competitivă, cu o creştere artificială şi în care sînt alimentate zone de speculaţie, precum cea imobiliară”. Liderul social-democrat a atras atenţia că “aceşti ultimi patru ani au alimentat o iluzie că putem la nesfîrşit să avem un ciclu de creştere economică, în absenţa unor reforme structurale în economia românească şi în modul în care funcţionează administraţia şi politicile publice în România. Astăzi, adevărul gol-goluţ este că România are o economie în continuare bazată pe forţă de muncă ieftină şi pe sectoare extrem de intensive din punctul de vedere al consumului energetic”. El a mai arătat că, dincolo de criză şi poate profitînd de aceasta, principalul mesaj care trebuie dat este “să se repornească şantierul de reforme structurale în România”. De asemenea, liderul PSD a precizat că unul din obiectivele României pe termen mediu trebuie să fie intrarea în grupul marilor ţări industrializate şi emergente reunite în G20. Geoană a subliniat că în contextul în care ţara noastră este vulnerabilă, ca şi alţi parteneri europeni şi americani, la criza financiară, această situaţie trebuie să ne îndrepte spre revizuirea obiectivului legat de adoptarea monedei euro: “Cred că lecţia pe care o învăţăm cu toţii, economiile emergente din Europa Centrală şi de Răsărit, este că, în acest moment, sîntem în epicentrul unei crize financiare care credeam că nu are de-a face cu România şi uitaţi că din cauza vulnerabilităţii şi expunerii masive a băncilor străine cu sucursale în România sîntem astăzi, indirect, fără voia noastră şi pe bună credinţă, atraşi într-o vîltoare financiară care riscă nu să ne afecteze pe noi la prima mînă, dar să afecteze şi ţări ca Austria, Grecia sau Irlanda”. El a menţionat că, dincolo de discuţiile despre intervenţia Băncii Naţionale pentru protejarea cursului de schimb, situaţia actuală arată încă o dată că ţinta României trebuie să fie aderarea la zona euro, cît mai repede cu putinţă. În altă ordine de idei, Geoană a precizat că autorităţile vor aloca fonduri suplimentare pentru capitalizarea CEC Bank, a Eximbank şi a fondurilor de garantare, destinate IMM-urilor, în cazul în care băncile nu vor reporni creditarea. El a apreciat că lipsa finanţărilor bancare riscă să transforme România “într-o Sahara din punct de vedere al creditării”. Guvernul a decis deja capitalizarea Eximbank şi a CEC Bank, precum şi crearea unui fond de contragarantare a creditelor pentru IMM-uri, în valoare de 100 milioane euro. Mai mult, în opinia liderului PSD, autorităţile române trebuie să gîndească un pachet anticriză concret, pentru a evita un acord de finanţare cu instituţii financiare internaţionale, respectiv cu FMI şi Banca Mondială: “Trebuie să avem îndrăzneala să gîndim un pachet anticriză concret, altfel, pînă la final de martie, vor veni aceiaşi prieteni de-ai noştri, bine intenţionaţi de altfel, şi ne vor spune “nu aveţi un program de criză, iată un program: un acord cu FMI!”“. El a arătat că acesta este un scenariu pe care l-a mai văzut în urmă cu cîţiva ani.