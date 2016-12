Preşedintele TSD Cluj, Gabriel Oniga, a cerut, ieri, retragerea trupelor româneşti din teatrele de operaţiuni din Irak, Afganistan şi Kosovo, afirmând că nu are sens să cheltuim pentru combaterea terorismului internaţional când aici avem parte de „terorism domestic” din partea Guvernului Boc. „Atunci când oamenii sunt în stradă, trebuie să ieşim cu alternative la măsurile anti-criză ale Guvernului. Cerem retragerea imediată a trupelor româneşti din Irak, Afganistan şi Kosovo. Nu are niciun sens să cheltuim acum atât de mulţi bani în combaterea terorismului internaţional, când avem parte de terorism domestic din partea Guvernului Boc. E vorba de câteva sute de milioane de lei pe an care pot fi canalizate spre investiţii în ţară”, a susţinut Oniga. (T.I.)