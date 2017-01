Avem şef la DIICOT!

Au trecut două săptămâni de când Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz favorabil pentru numirea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror-şef al DIICOT, candidat propus şi susţinut de ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc. După ce a tot amânat, preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Horodniceanu şi s-ar părea că acest tete-a-tete l-a convins. Ieri, în sfârşit, preşedintele Iohannis a semnat decretul de numire şi avem, din nou, după episodul Alina Bica, şef la DIICOT. Cel puţin pentru 3 ani sau până la cine ştie ce dosar disjuns din cine ştie ce cauză...

BIOGRAFIE Daniel Horodniceanu s-a născut la 26 mai 1974. În 1996 a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „M. Kogălniceanu”' din Iași, ca șef de promoție. Din 1997, este licențiat în drept al Universității ''L. Blaga'' din Sibiu. A ocupat funcțiile de: consilier juridic în cadrul Consiliului Județean Iași (august - decembrie 1998); procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni (ianuarie 1999 - mai 2000); procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani (iunie 2000 - iunie 2002); procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași (iunie 2002 - octombrie 2005); procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) în cadrul DIICOT, Biroul Teritorial Iași (noiembrie 2005 - iunie 2006); procuror-șef al Biroului Teritorial Iași din cadrul PICCJ (iunie 2006 - iunie 2009); procuror în Serviciul Teritorial Iași în cadrul DIICOT din PICCJ (iunie 2009 - iunie 2012). În iunie 2012, a devenit procuror-șef în Serviciul Teritorial Iași în cadrul DIICOT din PICCJ. În octombrie 2005, a fost numit de CSM ca formator de auditori de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii. În noiembrie 2007, a devenit formator în probleme de etică și deontologie profesională a magistratului al Institutului Național al Magistraturii.

În perioada 15-19 aprilie 2008, a participat la conferința anuală organizată de Universitatea Stanford din California sub egida ''Forum of Contemporary Europe'', cu lucrarea ''Traficul de femei în Europa postcomunistă''. Din septembrie 2014, este formator în vederea realizării proiectului ''Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale'', în cadrul Norway Grants - Programme RO 24 Strenghtening Judicial Capacity and Cooperation. A publicat lucrările: ''Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare'', carte tipărită în 1.000 de exemplare cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România, sub coordonarea prof. dr. Mona Pivniceru și conf. dr. Cătălin Luca; ''The importance of compensation in traficking woman issue'' în anuarul de lucrări pe anul 2009 al Forum of Contemporary Europe la Universitatea Stanford din statul California; ''Asistența victimelor - capitolul Protecția victimelor. Analiză legislativă'', lucrare publicată în 1.500 de exemplare sub egida Comisiei Europene în cadrul Programului de vecinătate România - Republica Moldova. A obținut calificativul ''foarte bine'' în toți anii de activitate în Ministerul Public. Vorbește fluent limbile engleză și franceză. Este căsătorit și are trei copii. (A.C.)