Avem un leu imun la ştiri

Cotaţiile monedei naţionale au înregistrat fluctuaţii reduse în prima parte a sesiunii interbancare de ieri, aproape de 4,46 lei/euro, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă de 4,4591 unităţi, cu 0,44 bani mai redus faţă de nivelul anunţat miercuri. În acelaşi timp, perechea leu/dolar a scăzut mai accentuat, cu 1,95%, de la 3,2356 la 3,2161 unităţi. Totodată, perechea leu/franc elveţian a urcat uşor, de la 3,6601 la 3,6639 unităţi. Potrivit dealerilor, piaţa valutară nu a avut reacţie la datele privind stagnarea inflaţiei din martie, tranzacţiile fiind extrem de reduse. Tot ieri, ratele medii ale dobânzilor afişate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au crescut la 1,74 - 2,24% pe an, de la 1,69% - 2,18% în sesiunea precedentă. Ele sunt cu mult sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an. Nu în ultimul rând, indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a crescut foarte uşor, de la 2,94 la 2,96% pe an. Analiştii băncilor comerciale din România estimează că, până la finele anului, cursul leu/euro nu va fi volatil, menţinându-se în intervalul 4,45 - 4,55 unităţi.