Avem un nou ministru la Cultură

E oficial! Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Corinei Șuteu în funcția de ministru al Culturii. Înlocuitoarea lui Vlad Alexandrescu a depus jurământul de învestitură miercuri seara. Șuteu a fost propusă pentru a prelua conducerea ministerului Culturii după revocarea lui Alexandrescu din funcție. Amintim că Vlad Alexandrescu a fost demis în urma unui scandal de proporții de la Opera Națională din București. Cea care i-a luat locul, Corina Șuteu, de profesie critic de teatru, a fost, în trecut, director al Uniunii Teatrale din România (UNITER), director al Institutului Cultural Român (ICR) din New York și, mai nou, secretar de stat în Ministerul Culturii. În perioada în care a condus ICR New York, Șuteu a fost în centrul unui scandal de proporții, cunoscut în presă sub numele „Poneiul roz cu zvastică”. Controversa a pornit de la o expoziție de street art, organizată în 2008, care includea, printre piese, un ponei roz cu o zvastică și un afiș cu personajele biblice David și Moise în ipostaze indecente. Exponatele au stârnit un scandal de proporții, care a ajuns până la Parlament.

